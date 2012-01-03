Евгении Тимошенко не позволили встретиться с мамой

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня руководство Качановской исправительной колонии №54 в Харькове не разрешило ей встретиться с мамой.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом Е.ТИМОШЕНКО сказала журналистам возле Качановской исправительной колонии.

"Мне не разрешают свидания с мамой. Разрешение должен предоставить следователь, но к нему невозможно дозвониться", - отметила Е.ТИМОШЕНКО.

Дочь Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает в ближайшие дни получить разрешение, а сейчас планирует остаться в Харькове или у родственников в Днепропетровске, чтобы быть ближе к маме.

По словам защитника экс-премьер-министра Сергея ВЛАСЕНКО, сейчас готовятся документы о привлечении Е.ТИМОШЕНКО в статусе защитника из круга близких родственников к делу относительно деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины", что позволит ей посещать маму в колонии.

"Я думаю, что возможно сегодня или завтра Евгения сможет попасть к Юлии Владимировне", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.