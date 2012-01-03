За лазерное шоу «Юле – волю» выписали штраф

Шевченковский районный суд Киева привлек к административной ответственности двух граждан за новогоднее лазерное шоу «Юле – волю» на Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», об этом информировал народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ.

По его словам, суд присудил каждому по 170 грн. штрафа.

«Мы не услышали мотивации в решении суда – или это нарушение правил безопасности, или неповиновение сотрудникам правоохранительных органов», - утверждает А.ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 31 декабря на 1 января, когда на Майдане Незалежности продолжалось празднование Нового года, на здании консерватории и на стеле Независимости во время праздничного салюта появилась лазерная надпись «Юле – волю».

1 января А.ПАВЛОВСКИЙ заявил, что в ночь с 31 декабря на 1 января, около 00.30, пять человек в форме работников милиции ворвались в номер отеля "Казацкий", где он вместе с друзьями праздновал Новый год. По словам депутата, милиционеры сначала выбили дверь номера ногами, после чего без каких-либо объяснений ворвались в номер и вырвали из розеток все электроприборы.

В то же время в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве опровергли сообщение А.ПАВЛОВСКОГО.

В милиции заявили, что двое граждан, которые позиционируют себя как симпатики одной из политических сил, без согласования своих действий с администрацией гостиницы, находясь в одном из номеров, по своему усмотрению применили прибор проекции лазерных лучей.

«Никакого отношения к лицам, работающих в Верховной Раде Украины, эти граждане не имеют», - заверили в милиции и отметили, что использование подобного устройства с нарушениями правил безопасности (в данном случае опасный угол проекции луча) может привести к серьезному травмированию органов зрения человека.

Против двух присутствующих в комнате лиц сотрудники милиции составили административные протоколы.

Также в главке утверждали, что депутат А.ПАВЛОВСКИЙ в то время отсутствовал в номере гостиницы.