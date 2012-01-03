К Тимошенко в колонию приехали дочь и два нардепа

Защитник экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, председатель фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН и дочь экс-главы правительства Евгения ТИМОШЕНКО прибыли к Качановскую женскую исправительную колонию №54 в Харькове, где содержится Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, С.ВЛАСЕНКО и А.КОЖЕМЯКИН прошли через проходную колонии, но не общались с журналистами, которые в это время находятся вблизи учреждения.

Е.ТИМОШЕНКО ожидает в автомобиле результатов переговоров С.ВЛАСЕНКО и А.КОЖЕМЯКИНА с руководством учреждения.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.