Власенко и дочь Тимошенко отправляются в колонию

20:58, 02 января 2012
Политика
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Там же будет и брифинг

Завтра, 3 января, адвокат бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО и ее дочь Евгения посетят Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской колонии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», 3 января в 13:00 у стен колонии состоится их брифинг.

Как сообщал УНИАН, утром 30 декабря стало известно, что Ю.ТИМОШЕНКО этапировали из СИЗО в Киеве в Качановскую женскую колонию № 54 Харькова.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в начале 2011 года возбудила несколько уголовных дел против Ю.ТИМОШЕНКО, среди которых главное обвинение касалось превышения служебных полномочий во время подписания газового контракта с Россией в 2009 году.

В начале августа Печерский суд Киева дал согласие на арест Ю.ТИМОШЕНКО, а в октябре осудил ее к семи годам лишения свободы, что в свою очередь остро осудили ЕС и США, а также Россия, которая заявляет о легальности подписанного три года назад газового контракта.

23 декабря апелляционный суд подтвердил приговор первой инстанции, который сама Ю.ТИМОШЕНКО называет местью В.ЯНУКОВИЧА, категорически отвергая все предъявленные ей обвинения.

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