Участники годовщины Бандеры призвали к единству и европейскому выбору

В Ивано-Франковске торжественно отметили 103-ю годовщины от дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, руководители областного совета и облгосадминистрации, ветераны УПА, военнослужащие, пластуны, представители правых организаций с партийной символикой под патриотические мелодии муниципального духового оркестра с портретом проводника ОУН и государственным флагом Украины прошли от Вечевого майдана к Европейской площади, где возле памятника С.Бандере состоялось вече.

По дороге участники акции возложили венки и цветы к барельефу на одноименной улице, минутой молчания почтили своего героя.

Народное вече началось с поминальной панихиды, которую отслужили митрополит Ивано-Франковской митрополии УГКЦ Владимир ВОЙТЫИШИН совместно со священниками православных церквей. Потом участники вече возложили венки и цветы к памятнику С.Бандере.

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС в своем выступлении отметил, что имя С.Бандеры «обезображено советскими мифами о нем».

«Мы хорошо знаем свою историю, и потому в этот праздничный новогодний день чествуем героя Украины, который сформировал национальную идею для страны, - отметил мэр. – Степан Бандера призывает нас к единству, без которого невозможно реализовать украинскую идею».

Председатель областного совета Александр СЫЧ считает, что 2011 год – был Годом С.Бандеры. По его словам, все началось с попытки лишить проводника ОУН звания Героя Украины и целый год фактически длилась эта «бандерофобия» По мнению А.СЫЧА, только «правда об истории может консолидировать украинскую нацию».

Он считает, что 2012 год «будет рубиконом для Украины», какой путь развития она выберет для себя на парламентских выборах: европейский или азиатский».

Заместитель главы облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ назвал С.Бандеру «знаменем национально-освободительной борьбы» украинского народа.

«Степан Бандера продемонстрировал миру, что в решающий момент, только консолидация и единение приносит успех. Цель в настоящее время у нас одна, которая была у Степана Бандеры, - развитие свободной, правовой, демократической европейской Украины», - подчеркнул Р.ИВАНИЦКИЙ.

На вече также выступили председатель Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотий ВЛАДИМИРСКИЙ, председатель областной организации Конгресса украинский националистов Богдан БОРОВИЧ и другие, которые говорили о «несокрушимости духа украинцев» во главе с С.Бандерой в борьбе за самостоятельность Украинского государства. Выступления чередовались «бандеровскими» песнями в исполнении хора.

Торжества также состоялись и в семейном подворье проводника ОУН в селе Старый Угринив Калушского района Ивано-Франковской области, где прошло вече и ознакомление с новыми экспозициями в мемориальном музее С.Бандеры.

Справка УНИАН. С.Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угринив Калушского уезда в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданаом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года.

20 октября 1959 года С.Бандеру похоронили на мюнхенском кладбище Вальдфридгоф на 43 поле.

Памятник проводнику ОУН в Ивано-Франковске открыли 1 января 2009 года на Европейской площади к 100-летию со дня его рождения.