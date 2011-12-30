Регионал предлагает украинцам поклониться Януковичу

Президент Украины Виктор Янукович - один из немногих политических деятелей, который делает реальные шаги для объединения Украины в соборную, свободную и единую державу.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, комментируя заявления оппозиции относительно указа президента по поводу объединения Дня Свободы с Днем Соборности Украины, пишетGazeta.uaсо ссылкой на УНН.

"Я думаю, что в оппозиции началось скудоумие и слабость мысли, что перерастает в понос антигосударственных выступлений. Президент Янукович выступает как государственник с большой буквы, который не просто словами, а каждым конкретным действием пытается объединить государство из разрозненного одеяла из лоскутов в одно целое соборное государство", - отметил Колесниченко.

Также он отметил, что в комментарии к указу очень четко сказано, что соборность и свобода - это синонимы, это два конца одной цели украинского государства.

"Поэтому нормальный и умный человек с воодушевлением воспринимает это как праздник, который объединяет всю Украину. А то, что сделал Ющенко, когда создал некое отдельный праздник свободы не понятно в честь чего и для чего, уже никто не празднует, то все аналитики четко сказали, что этот указ Президента Ющенко раскалывал страну и людей. Поэтому надо только поклониться Президенту Януковичу и сказать спасибо. Это один из немногих деятелей, который за последние 20 лет делает реальные шаги для объединения Украины в соборное, свободное, единое государство", - подчеркнул политик.

Напомним, сегодня Виктор Янукович отменил указ Виктора Ющенко о праздновании дня Свободы. Другим указом глава государства определил, что 22 января вместо дня Соборности будет праздноваться День Соборности и Свободы.