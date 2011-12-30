«Батьківщина», ВО «Свобода» и «Фронт Змін» объединятся?

В Тернопольской области ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» и «Фронт Змін» договорились об объединении своих усилий во время парламентских выборов 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель областной организации «Батьківщини», народный депутат Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

«По моей инициативе состоялась встреча руководителей наших трех областных партийных организаций, где мы обсудили вопрос совместных действий не только на всеукраинском и областном уровнях, но и на уровне городов и районов области. Я искренне надеюсь, что, объединив свои усилия, мы не допустим массовых фальсификаций со стороны партии власти и дадим возможность украинцам действительно сделать свой выбор», – сказал В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

По его словам, руководители областных организаций «Батьківщини», ВО «Свобода» и «Фронту Змін» приняли решение о согласовании и поддержке единого кандидата от этих трех партий в мажоритарных округах в области.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ добавил, что оппозиционные силы имели бы более существенные шансы победить на выборах, если бы вокруг единых кандидатов объединилось больше политических сил. При этом он напомнил, что в последнее время такого единства в национал-демократическом лагере не наблюдается.

«Проводя ту или иную акцию протеста в Тернополе, мы обращались к другим оппозиционным политическим силам, призывали их присоединяться, но, к сожалению, декларации о совместной борьбе в рамках Комитета сопротивления диктатуре оставались лишь на бумаге», – заметил В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ.