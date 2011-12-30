"Свобода": "Батьківщина" и "Фронт Змін" теперь вместе с "регионалами"

Депутаты Житомирского городского совета утвердили новый состав исполкома, в который вошли 17 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали на сессии большинство депутатов.

В состав исполкома вошли представители как провластных партий, так и оппозиционных: "Фронта Змін" и ВО "Батьківщина", однако не попали представители ВО "Свобода". В связи с этим Житомирская областная организация ВО "Свобода" заявила, что теперь эти политические силы вместе с Партией регионов будут нести ответственность за ситуацию в городе.

"Житомирская областная организация ВО «Свобода» выражает обеспокоенность таким составом. Накануне, 27 декабря, все оппозиционные силы горсовета проголосовали за роспуск исполкома, что вызвало у житомирян надежду на конец господства «регионалов» в городе. Депутаты от ВО «Свобода» 29 декабря не голосовали за этот состав исполкома", - говорится в заявлении.

Таким образом, считает ВО "Свобода", "этим голосованием совместно с Партией регионов «Батьківщина» и «Фронт Змін» не только избрали подконтрольный «регионалам» исполком, но и отныне будут нести общую ответственность с Партией регионов за работу этого исполнительного органа".

В свою очередь, председатель Житомирской областной организации «Фронта Змін» Геннадий ЗУБКО заявил, что благодаря вхождению в состав исполкома членов партии оппозиция сможет влиять на прозрачность принятых решений.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря депутаты Житомирского горсовета выразили недоверие исполкому горсовета.

Депутаты мотивировали свое решение тем, что исполком медлил с решением неотложных проблем громады, в частности, относительно долгов по зарплате работникам троллейбусно-трамвайного управления и тому подобное.