Депутаты возмущены затягиванием суда по возврату Индара

Народные депутаты Украины возмущены затягиванием суда по возврату государству инсулинового завода "Индар".

Об этом они заявили Podrobnosti.ua, комментируя информацию о том, что коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда, которая занималась рассмотрением дела о возврате завода "Индар" в государственную собственность, в полном составе взяла самоотвод на последнем заседании суда 27 декабря. Официальной причиной самоотвода стало то, что все трое судей разошлись во мнениях и не смогли прийти к единому решению по делу инсулинового завода.

По мнению народного депутата Украины и члена Высшего совета юстиции Сергея КИВАЛОВА, самоотвод судей "не может не настораживать". Депутат сказал, что он не помнит такого случая, когда все судьи одновременно брали самоотвод. По словам С.КИВАЛОВА, "это плохой синдром и его надо сразу устранить, чтобы другим неповадно было".

Член ВСЮ считает, что "есть все основания, чтобы привлечь этих судей к ответственности, ведь это их работа. Легче всего в случае каждого сложного дела отказываться и брать самоотвод. А это как раз и есть нарушение". С.КИВАЛОВ также добавил, что если к нему будет обращение по этому факту, то он вынесет этот случай на рассмотрение Высшего совета юстиции.

Последние события вокруг "Индара" народный депутат Украины от "НУ-НС" Владимир КАРПУК считает умышленным затягиваем процесса возврата стратегического предприятия в государственную собственность.

"Все эти перенесения заседаний, самоотводы, это все свидетельствует о том, что за этим стоят интересы великих государственных мужей, которые хотят такими методами добиться, чтобы завод не был возвращен государству и что бы не было каких-то конкретных решений по виновным в его незаконном отчуждении", - заявил В.КАРПУК.

По его словам, все материалы, полученные Временной следственной комиссией Верховной рады по вопросам расследования ситуации, сложившейся на предприятии "Индар", свидетельствуют о том, что завод был действительно украден, но, несмотря на это СБУ, ГПУ, МВД лишь пишут отписки и не предпринимают никаких конкретных действий для разрешения ситуации.

"Есть опасения, что за то время, пока будет длиться судебная волокита, может происходить дальнейшее разворовывание имущества предприятия, и от завода "Индар" останется только название", - выразил обеспокоенность политик. По его словам, ВСК уже приняла решение направить ряд депутатских запросов правоохранительным органам с требованием конкретных действий по данному делу.

Как заявила глава профильного Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, в данной ситуации необходимо настаивать на неотложном проведении суда. По ее словам, необходимо созвать в ближайшее время заседание следственной комиссии, на которой будут согласованы дальнейшие действия по защите инсулинового завода. "Они борются и нам надо бороться, чтобы завод вернулся государству", - убеждена Т.БАХТЕЕВА.

Справка УНИАН. ЗАО "Индар" основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "Об организации производства отечественных инсулинов". Предприятие выпускает более 60% инсулинов, производимых в Украине. Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК "Укрмедпром".

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года продолжалось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов "Беркута" ворвалась на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия с ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сейчас это решение суда находится на апелляционном рассмотрении в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление “О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЧАО “Индар”.