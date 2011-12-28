Нардеп видит, что Азаров уже стал судьей для трети населения

Признание Конституционным Судом Украины права правительству самостоятельно устанавливать размер и порядок социальных выплат окончательно узаконило эгоистичный принцип работы действующей власти, заявляет лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, по ее словам, «своим решением Конституционный Суд окончательно узаконил принцип работы нынешней власти: «Сначала себе, а потом людям». В последние полгода-год мы уже не раз наблюдали действие этого принципа».

«Вспомним хотя бы бюджет-2012, в котором, на фоне видимого, на копейки, увеличения минимальных зарплат и пенсий, правительство на сотни миллионов гривен поднимает финансирование органов власти, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Еще один пример - попытка правительства и подконтрольного большинства парламента замаскировать в государственных расходах свыше 350 млн. грн. на лечение народных депутатов и руководящего состава органов государственной власти. Этот перечень можно продолжить».

По словам лидера УСДП, несправедливое решение Конституционного Суда оставляет простого украинца один на один со своими проблемами и отчаянием. «Отныне Кабмин и только он имеет право вершить судьбы миллионов людей по своему пониманию и своей совести. Отныне он - высшая судебная и исполнительная власть для льготников. А это - почти треть населения Украины», - отметила она.

«Сегодня не время политикам состязаться, кто более остроумно назовет решение или судебный орган, который его принял, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Власть преступила грань, отнимая у людей последнее, что может дать государство - гарантию справедливого правосудия. Простому украинцу остается рассчитывать только на самого себя».

«Де-факто, единственный орган конституционной юрисдикции в Украине, задачей которого является гарантирование верховенства Конституции, прекратил существование. После отмены конституционной реформы в стране и признания конституционности заключительных положений бюджета-2011 Конституционному Суду осталось только отменить Конституцию и уйти на высокооплачиваемую пенсию», - резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как известно, 27 декабря Конституционный Суд Украины отклонил представление народных депутатов о признании неконституционным пункта 4 Раздела VII «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины на 2011 год». В соответствии с ним, правительству предоставлено право определять порядок и размер социальных выплат в зависимости от имеющегося финансового ресурса бюджета Пенсионного фонда.