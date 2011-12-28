УСДП: бюджет больше похож на план финансирования власти, а не страны

Государственный бюджет на 2012 год не имеет четких ориентиров развития экономики и больше похож на план финансирования власти, а не страны. Об этом заявила лидер Украинской социал-демократической партии, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП.

«В бюджете на следующий год власть не заложила ни стабильности, ни развития украинской экономики. В 2012 году предусмотрен рост ВВП в размере 4%, однако работать и платить налоги в бюджет не будет кому и не будет чем. Власть «выдоила» из коровы - украинской экономики - завтрашнее молоко. При росте экономики ниже 5%, мы до конца 2011 года имеем рост налоговых поступлений свыше 60%. Налоги собираются на год вперед, а это означает дальнейшее сокращение рабочих мест и тенизацию экономики. Такое впечатление, что правительство поставило цель - в 2012 году закончить переход в тень 100% экономики», - отметила она.

По мнению депутата, принятый бюджет - это инструкция по воспроизводству бедности, поскольку заложенный на следующий год 11,5% рост минимальных зарплат и пенсий лишь на 3% превышает прогнозируемый рост цен. А в действительности, с учетом реальной инфляции, отстает от них минимум в полтора раза. При этом уже сегодня на минимальную пенсию едва можно оплатить коммунальные услуги.

Лидер УСДП также отметила, что планирует обратиться в Конституционный Суд по поводу признания ряда статей бюджета 2012 неконституционными. «Латать экономические дыры за счет народа - стало традицией этой власти. В заключительных положениях бюджета отмечается, что выплаты льготникам будут осуществляться не по действующему законодательству, а в «ручном режиме» Кабинетом министров. Я планирую обратиться в КС с целью отменить эти статьи закона о бюджете на 2012 год как неконституционные, и призываю своих коллег - народных депутатов - поддержать мое представление», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, Украина нуждается в бюджете экономического развития и социальной справедливости. В том числе, это - увеличение доходов и управление расходами, а не ручное распределение социальных благ по своему усмотрению и в своих целях, стимулирование экономики, а не выжимание из нее последних соков, определение четких приоритетов в развитии, а не манипуляции с цифрами.

Среди приоритетов, которые должны быть отражены в бюджете, Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала: «во-первых, социальный вектор, в том числе рост прожиточного минимума, сохранение законных льгот, а также отмена льгот для чиновников и депутатов. Во-вторых, инновационное развитие, включая поддержку образования и создания цепочки наука-образование-производство. В-третьих, создание рабочих мест, включая поддержку малого и среднего бизнеса, приоритетных отраслей, стимулируя государственно-частное партнерство».

Напомним, сегодня Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 26 декабря решение по делу по конституционному представлению, инициированному Н.КОРОЛЕВСКОЙ и поддержанному 53 народными депутатами Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 4 раздела VII «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

В частности, КС определил, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства.

В частности, КС определил конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

Оппозиционные народные депутаты, которые присутствовали во время оглашения решения КС, скандировали: «Позор!».

В комментариях относительно решения КС народные депутаты от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН и Арсений ЯЦЕНЮК отмечали, что это решение суда является незаконным, а судьи, которые его приняли, должны понести ответственность.

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в частности социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение состава и объема существующих прав и свобод».