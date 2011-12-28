Лучше ли нынешняя власть предыдущей? (опрос)

55,1% украинцев считают, что власть прибегает к политическим репрессиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, которые были презентованы сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как отмечают социологи, если сразу после президентских выборов 2010 года относительное большинство граждан Украины (49,2% в мае 2010 года) считали, что “нынешняя власть лучше предыдущей”, то со второй половины 2010 года доля тех, кто разделяет эту точку зрения, уменьшилась (до 16% в декабре 2011 года). Сейчас среди граждан преобладает убеждение, что нынешняя власть или ничем не отличается от предыдущей (40,3%), или хуже ее (36,4%).

На протяжении 2011 года выросла доля респондентов, которые считают, что власть прибегает к политическим репрессиям: если в феврале 2011 года эту точку зрения разделяли 43,6% опрошенных, то в декабре 2011 году – 55,1%.

Отвечая на вопрос: “Как, по вашему мнению, лучше описать реакцию в обществе на нынешнюю ситуацию?”, чаще всего (39,3%) респонденты выбирали ответ “Политические лидеры нас обманули”. По сравнению с декабрем 2009 года, когда этот вопрос ставился в последний раз, существенно меньше стало тех, кто выбрал варианты ответа “Нужно набраться терпения и дождаться лучших времен” (их доля уменьшилась с 32% до 16,9%), “Оптимизм, надежда на лучшее” (соответственно 22,5% и 16,8%), и возросло число тех, кто называет “Печаль” (соответственно 16,9% и 22,5%) и “Желание проводить акции протеста” (соответственно 11,6% и 20,8%).

По данным опроса, доля тех, кто считает, что в случае значительного ухудшения условий жизни нужно выйти на улицу и протестовать, в декабре была заметно больше (52%), чем доля тех, кто придерживается точки зрения, что лучше терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка (23,3%).

Возможными причинами участия в акциях протеста респонденты чаще всего называют “Значительное повышение цен на самое необходимое” (38,1%), “Невыплату зарплат” (32,3%), “Массовое сокращение рабочих мест” (27,3%), “Низкий уровень заработной платы” (24,8%), “Протест против преступности и беззакония” (21,9%), “Протест против произвола местных властей” (20,4%), “Защиту прав людей, чьи права были нарушены” (18,9%).

Исследование проводилось с 9 по 16 декабря. В целом было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.