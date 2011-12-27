Немыря: наивно надеяться, что возникнет партия-слон и растопчет ПР

Экс-вице-премьер Украины, заместитель главы партии "Батьківщина" Григорий НЕМЫРЯ считает, что оппозиционные партии не смогут образовать одну монолитную политическую силу наподобие Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала ТВі, об этом политик заявил в эфире программы "Сегодня. О главном" с Мустафой НАЙЕМОМ на телеканале ТВі.

"Исходя из того, что политика является искусством возможного, и должна быть политическая конкуренция, наивно надеяться, что в оппозиции возникнет монолит, партия-слон, которая просто растопчет эту никчемную Партию регионов. Такого не будет, должна быть здоровая конкуренция", – сказал Г.НЕМЫРЯ

Он также отметил, что, хоть партии и находятся в оппозиции к действующей власти, однако идеологически они принадлежат к разным частям политического спектра – левоцентристской, центристской, правоцентристской.