Табачнику с Новым годом не повезло
17:26, 27 декабря 2011Политика
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Кабмин утвердил график дежурств
Кабинет министров утвердил график дежурств чиновников на период новогодних и рождественских праздников. Соответствующее распоряжение №1320-р от 26 декабря 2011 года опубликовано на правительственном портале.
Согласно документу, 31 декабря дежурит первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Андрей Клюев;
1 января – министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник;
2 января – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк;
7 января – министр внутренних дел Виталий Захарченко;
8 января – министр здравоохранения Александр Анищенко;
9 января – министр финансов Федор Ярошенко.
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