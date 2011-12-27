Табачнику с Новым годом не повезло

Кабмин утвердил график дежурств

Кабинет министров утвердил график дежурств чиновников на период новогодних и рождественских праздников. Соответствующее распоряжение №1320-р от 26 декабря 2011 года опубликовано на правительственном портале. Согласно документу, 31 декабря дежурит первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Андрей Клюев; 1 января – министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник; 2 января – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк; 7 января – министр внутренних дел Виталий Захарченко; 8 января – министр здравоохранения Александр Анищенко; 9 января – министр финансов Федор Ярошенко. Зеркало недели

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