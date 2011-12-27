Табачнику с Новым годом не повезло

17:26, 27 декабря 2011
Политика
1474 0

Кабмин утвердил график дежурств

Кабинет министров утвердил график дежурств чиновников на период новогодних и рождественских праздников. Соответствующее распоряжение №1320-р от 26 декабря 2011 года опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, 31 декабря дежурит первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Андрей Клюев;

1 января – министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник;

2 января – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Близнюк;

7 января – министр внутренних дел Виталий Захарченко;

8 января – министр здравоохранения Александр Анищенко;

9 января – министр финансов Федор Ярошенко.

Зеркало недели

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter