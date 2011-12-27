Москаль обвиняет регионалов в игре в наперстки

Народный депутат от НУ-НС, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ считает «показухой» отмену в государственном бюджете на 2012 год некоторых льгот для народных депутатов.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Г.МОСКАЛЯ.

В документе напоминается, что в пункте 3 “Заключительных положений” “Закона о Государственном бюджете на 2012 год” приостанавливается действие целого ряда социальных законов, в частности: “О статусе и социальном статусе граждан, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС”; “О социальном статусе детей войны”; “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы”; “О милиции”; “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”; “Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонных лет”; “О жертвах нацистских преследований” и т.д.

Согласно госбюджету, социальные выплаты, предусмотренные данными законами, будут осуществляться только в случае достаточных денежных поступлений в госказну.

«Вместе с социальными законами парламентское большинство включило в 3-й пункт “Заключительных положений” и закон «О статусе народного депутата Украины», – напомнил Г.МОСКАЛЬ. – Таким образом власть как будто демонстрирует, что и сама вместе с незащищенными слоями граждан готова отказаться от льгот. В действительности ничего подобного здесь и близко нет. Это просто не очень хитрый ход Партии регионов, которая прекрасно понимает, что приостановление социальных выплат будет обжаловано в Конституционном Суде, который своим решением возобновит действие перечисленных законов. А вместе с этим – и льготы народным депутатам. Если провластное большинство действительно хочет ограничить расходы на себя, нужно вносить изменения в закон «О статусе народного депутата».

При этом Г.МОСКАЛЬ напомнил, что 14 апреля этого года внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается ограничить льготы народным депутатам Украины, в частности, на бесплатный проезд, а также права на бесплатное обеспечение путевками для санаторно-курортного лечения.

Законопроектом предлагалось установить лимит нормы расходов на одного народного депутата за счет бюджетных назначений только на проезд железнодорожным и воздушным сообщением. Расходы, которые будут превышать норму, будут возмещаться за собственный счет депутата.

По словам Г.МОСКАЛЯ, Главное научно-экспертное управление Верховной Рады рекомендовало принять этот законопроект за основу, однако Регламентный комитет, даже не пригласив его на заседание, принял решение вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы без права рассмотрения на пленарном заседании.

«А поэтому нынешняя демонстрация “регионалов” “единства с незащищенными слоями населения” – не что иное, как показуха и мошенническая игра в наперстки», - убежден Г.МОСКАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о государственном бюджете Украины на 2012 год, которым приостановила действие ряда льгот, которыми пользовались действующие народные депутаты и депутаты-пенсионеры.