Кивалов считает, что СБУ запуталась

Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Сергей КИВАЛОВ считает безосновательными обвинения, выдвинутые Службой безопасности Украины Александру СКОПУ, бывшему начальником Управления информационного обеспечения ЦИК во время президентских выборов 2004 года.

Об этом С.КИВАЛОВ заявил сегодня в интервью корреспонденту УНИАН в Киеве. Напомним, бывший начальник Управления информационного обеспечения ЦИК А.СКОП был задержан СБУ по подозрению в махинациях с информационной системой «Выборы» во время избрания Президента в 2004 году.

«Он (А.СКОП) у нас работал во втором туре. Жалобы все были на первый тур. Я думаю, что здесь какое-то недоразумение… Запутались… Мягко говоря», - сказал бывший председатель ЦИК. Поясняя свой ответ, С.КИВАЛОВ сказал: «Почему? Потому что мне сказали, что ищут другого, КОТКОВА ищут, а задержали этого. В общем, такая чехарда».

С.КИВАЛОВ добавил, что нынче никто не занимается вопросом о якобы работе транзитного сервера во время президентской кампании 2004 года. С.КИВАЛОВ предположил, что, «видимо, после выборов более детально будут разбираться».

Вместе с тем, отвечая на вопрос, имел ли он сам какое-либо отношение к Управлению информационного обеспечения ЦИК, С.КИВАЛОВ ответил, что «он (А.СКОП) был сам начальником управления, командовать он мог только сам собой. Я техническим управлением не занимался. У меня был секретариат. А это управление входило в секретариат…».

В тоже время, С.КИВАЛОВ считает, что информация о наличии якобы транзитного сервера «придумана искусственно». «Я вам хочу сказать, - пояснил С.КИВАЛОВ, - он (транзитный сервер) никаких юридических последствий не несет. Если бы даже это было, то никаких юридических последствий нет, потому что ЦИК подводит итоги не по серверу, не по той информации, которая сосредоточена в этом Управлении (информационного обеспечения ЦИК – УНИАН), а по печатям, по протоколам с мокрыми печатями».

На вопрос, вызывали ли его для дачи пояснений в правоохранительные органы, С.КИВАЛОВ ответил, что последний раз давал пояснения соответствующим ведомствам, примерно, 1,5 года тому назад.

Как сообщал УНИАН, 24 марта 2006 года Шевченковский районный суд г. Киева взял подписку о невыезде с прежнего начальника Управления информационного обеспечения ЦИК А.СКОПА, который был задержан СБУ по подозрению в махинациях с информационной системой «Выборы» во время избрания Президента в 2004 году.

Представители в суде Главного следственного управления СБУ и Генеральной прокуратуры настаивали на аресте А.СКОПА, однако суд не нашел оснований для удовлетворения этих ходатайств.

На данный момент А.СКОП работает проректором Одесского гуманитарного университета. Он обвиняется в злоупотреблении служебным положением и вмешательстве в работу компьютерной сети Центральной избирательной комиссии во время выборов Президента Украины в 2004 году.

Напомним, 2 декабря 2004 г. в Верховном Суде Украины, который рассматривал жалобу кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на решение ЦИК об объявлении Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, зачитали заявление руководителя предприятия “Проком” Галины МАДРУСОВОЙ, которое обслуживала электронную аналитическую систему “Выборы” в ЦИК. В частности, руководитель предприятия “Проком” утверждала, что во время первого и второго тура выборов Президента Украины в 2004 году система вела себя нетипично, работала со сбоями и задержками, что может свидетельствовать о внешнем вмешательстве в нее посторонних лиц.

3 декабря 2004 г. ВСУ признал недействительными результаты голосования 21 ноября и назначил переголосование второго тура выборов Президента Украины. СБУ возбудила уголовное дело по факту вмешательства в электронную систему "Выборы".

31 марта 2005 г. тогдашний председатель СБУ Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Служба безопасности Украины установила лиц, причастных к созданию транзитного сервера ЦИК, что позволяло прежней власти манипулировать результатами голосования во время президентских выборов 2004 года.

По информации СМИ, председатель СБУ Игорь ДРИЖЧАНЫЙ сообщил, что 23 марта 2006 года Служба безопасности задержала первого из фигурантов дела о так называемом транзитном сервере. В ходе следствия, сказал И.ДРИЖЧАНИЙ, "было установлено, что во время выборов Президента 2004 года происходили манипуляции в информационно-аналитической системе "Выборы" как в первом, так и во втором туре голосования". По его словам, можно считать доказанным, что в работу сервера вмешивались извне, "причем делалось это при участии или при согласии должностных лиц ЦИК, ответственных за ее (систему «Выборы») эксплуатацию". По словам председателя СБУ, "при тестированиях системы "Выборы" информация передавалась через сервер ритмично и быстро, практически, секунда в секунду". "А вот во время выборов (как в первом, так и во втором туре) задержки в передаче информации по некоторым позициям составляли от 2 до 24 часов", - сказал он.

Протоколы передачи информации были умышленно уничтожены, однако, по словам И.ДРИЖЧАНОГО, "специалистам удалось возобновить данные, и выяснились очень интересные детали". "Задерживалась только та часть информации, которая содержала сведения о серьезном преимуществе голосов в интересах кандидата ЮЩЕНКО", - сказал И.ДРИЖЧАНИЙ. Он также высказал предположение, что "электронные данные, полученные в режиме реального времени, могли кого-то не устраивать, а поэтому задерживались, не оглашались", а при этом "на избирательные участки могли идти команды о каруселях, мертвых душах и т.д.".

Председатель СБУ подчеркнул, что "рекомендации, подготовленные по материалам СБУ, учтены при организации нынешних выборов, что делает невозможным повторение подобных нарушений в будущем".