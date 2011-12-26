Янукович-младший стал членом президиума ФАУ, Червоненко покинул зал

Сын президента Украины Виктор Янукович-младший стал членом Автомобильной федерации Украины. Решение утвердили 25 декабря 2011 года в Киеве на отчетно-выборной конференции Автомобильной федерации Украины, неофициально сообщил сайт rally.in.ua.

На конференции присутствовали делегаты, избранные на конференциях местных ячеек ФАУ, а также независимые наблюдатели. Все решения ставились на голосование и принимались конференцией в легитимном порядке.

Выслушав доклады президиума, комиссии автомобильного спорта, дирекции ФАУ и ревизионной комиссии, было решено признать работу президента и президиума за отчетный период неудовлетворительной.

После этого конференция перешла к вопросу выбора нового президента ФАУ. Несмотря на то, что один из кандидатов, Евгений Червоненко, покинул конференцию, его кандидатура также была поставлена на голосование. Большинством голосов новым президентом ФАУ был избран Богдан Новицкий.

По вопросу избрания президиума ФАУ делегаты большинством голосов приняли решение о том, что в состав президиума должны входить семь человек. Итоговый состав президиума ФАУ выглядит таким образом: Алексей Беседин, Валерий Горбань, Богдан Новицкий (президент ФАУ), Сергей Осадчий, Александр Салюк, Руслан Цыплаков, Виктор Викторович Янукович.