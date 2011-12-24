Скандал на сессии облсовета: нардепа стащили с трибуны

На заседании сессии Черновицкого областного совета, которое проходит сегодня, 24 декабря, депутаты большинства отказались предоставить слово народному депутату Украины из фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Геннадию МОСКАЛЮ, который приехал на сессию как приглашенный фракцией «Фронт Змін» гость.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня сессии было рассмотрение вопросов о бюджете области на 2012 год, о программе социально-экономического развития Буковины на следующий год и о выборах нового председателя областного совета.

Когда Г.МОСКАЛЬ вышел на трибуну, в зале зазвучал свист, крики недовольства представителей фракции Партии регионов. После этого из зала к трибуне подошел руководитель фракции ПР, первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Георгий ГАЛИЦ, и стал за полы пиджака и рукава стаскивать Г.МОСКАЛЯ с трибуны. Возмущенный народный депутат покинул сессионный зал.

После острых споров депутаты большинства Черновицкого облсовета согласились предоставить слово народному депутату, в коридоре его стал уговаривать выступить депутат-«регионал», начальник УМВД Украины в Черновицкой области Николай ХАРАБАРА, однако Г.МОСКАЛЬ отказался вернуться в зал.

После этого сессию покинули три оппозиционные фракции – «Фронта Змін», ВО «Батьківщина» и ВО «Свобода», которые выразили протест против того, что народному депутату-оппозиционеру «закрывают рот», а также против того, что вопрос об избрании председателя Черновицкого облсовета был вынесен в повестку дня сессии последним, 59-м вопросом. (С февраля 2011 года, после смерти «регионала» Василия Ватаманюка, который возглавлял областной совет, есть лишь исполняющий обязанности Валентин МАНИЛИЧ, которого весной исключили из партии ВО «Батьківщина» «за предательство и сотрудничество с преступной властью». - УНИАН).

Впоследствии на срочной пресс-конференции в областном офисе «Фронта Змін» народный депутат Г.МОСКАЛЬ выразил свое возмущение действиями буковинских «регионалов».

«Меня стащили с трибуны, потому что боялись, что я на цифрах докажу – Черновицкая область банкрот и на 90% дотационная. Я хотел спросить, почему области не откуда брать средства на свое развитие, в то же время Черновицкая областная таможня - третья в Украине по коррупции после Одесской и Львовской», - заявил депутат.

По его словам, предложенный проект бюджета Буковины «нельзя принимать ни в коем случае, потому что это петля на шее каждого буковинца», а любое решение, которое будет принято на этой сессии без легитимного председателя областного совета, не имеет никакой юридической силы. «Это все будет обжаловано в судах», - заявил Г.МОСКАЛЬ.

По его словам, «областная администрация в Черновцах, которая сейчас полностью контролирует и манипулирует областным советом, специально, после пятимесячного перерыва, решила собрать сессию на католическое Рождество, чтобы верующие депутаты быстро, необдуманно приняли убийственный бюджет и проголосовали за новую марионетку в должности главы облсовета».

Справка УНАИН. Черновицкий областной совет насчитывает 104 депутата. Во фракцию Партии регионов входят 49 депутатов; «Фронта Змін» – 23 депутата; ВО «Батьківщина» - 17 депутатов (после «чистки» фракции в ней осталось лишь шесть депутатов); «Нашей Украины» – 9 депутатов; ВО «Свобода» – 4 депутата; Соцпартии – 1 депутат и Народной партии – 1 депутат. К оппозиции себя относят фракции партий «Фронта Змін», обновленный состав фракции партии ВО «Батьківщина» и фракция партии ВО «Свобода».