Европейцев впечатлили тараканы и крысы в СИЗО, где сидит Тимошенко

При рассмотрении жалобы экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Европейский суд по правам человека учтет, что в Лукьяновском СИЗО бегают крысы и тараканы.

Как сообщает сайт газеты «Зеркало недели. Украина», Европейский суд связал с делом Ю.ТИМОШЕНКО ряд документов, которые должны помочь суду принять объективное решение.

Среди документов, связанных с делом Ю.ТИМОШЕНКО № 49872/11, на сайте суда можно найти не только описание самой жалобы. От Ю.ТИМОШЕНКО суд получил подробное описание состояние ее здоровья до и после задержания, а также после вынесения приговора.

Кроме того, экс-премьер сообщила о том, в каких помещениях и с кем ее держали в СИЗО № 13, когда и как ее доставляли на судебные слушания.

На сайте Европейского суда по правам человека приводятся выдержки из отчета, переданного украинскому правительству по результатам визита в Украину представителей Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В документах сказано, что заключенные часто жаловались на обилие в СИЗО крыс и мышей, а члены комиссии сами видели в учреждении тараканов.

Далее в выводах европейских экспертов описывается состояние здравоохранения в СИЗО, которое, согласно их выводам, также не соответствует всем международным нормам.

Ранее Европейский суд официально заявил о том, что 14 декабря принял в рассмотрение жалобу Ю.ТИМОШЕНКО на условия ее содержания в Лукьяновском СИЗО и на действия правоохранительных органов и присвоил делу статус приоритетного.