Адвокат Мельниченко обжаловал решение суда относительно Кучмы

Адвокат экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО Николай НЕДИЛЬКО обжаловал в Апелляционном суде города Киева постановление Печерского районного суда Киева об отмене решения Генеральной прокуратуры об открытии уголовного дела в отношении экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 года).

В своей апелляционной жалобе, текстом которой располагает УНИАН, адвокат замечает, что судья Печерского райсуда Киева Галина СУПРУН вынесла решение об отмене постановления Генпрокуратуры с грубым нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального права, а также с грубым нарушением установленных конституционных принципов и основ судопроизводства.

Н.НЕДИЛЬКО считает, что судья приняла решение на основании заключений, которые не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Решение было заведомо неправосудным, вследствие чего подлежит отмене Апелляционным судом Киева.

Адвокат отмечает, что поводом для возбуждения уголовного дела против Л.КУЧМЫ стали заявления граждан Украины Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, Александра МОРОЗА и других лиц, а также непосредственное выявление прокурором в действиях Л.КУЧМЫ признаков инкриминируемого ему преступления, что, в соответствии с ч. 1 ст. 94 Уголовно-процессуального кодекса Украины, является достаточным поводом для возбуждения уголовного дела.

Н.НЕДИЛЬКО указывает, что первый заместитель генпрокурора Ренат КУЗЬМИН во время осуществления прокурорского надзора за досудебным следствием по уголовному делу, возбужденному по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе, выявил и другие письменные и устные заявления о преступлении.

Кроме того, как видится из содержания постановления, поводами для возбуждения в отношении Л.КУЧМЫ уголовного дела стали и показания обвиняемых Алексея ПУКАЧА и других непосредственных участников убийства Г.Гонгадзе. Также дополнительным поводом стали изъятые у Н.МЕЛЬНИЧЕНКО под протокол копии и оригиналы звукозаписей разговоров в кабинете Президента Л.КУЧМЫ о Г.Гонгадзе и Алексее ПОДОЛЬСЬКОМ, из которых видятся данные о совершении в отношении А.ПОДОЛЬСКОГО и Г.Гонгадзе преступлений Л.КУЧМОЙ, министром внутренних дел Юрием Кравченко и другими лицами, отмечает адвокат.

Он считает ошибочным заключения суда, что вышеупомянутые заявления не были заявлениями о преступлении.

Описывая и другие несоответствия решения суда нормам законодательства, которые, по мнению адвоката Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, содержатся в решении Печерского райсуда, Н.НЕДИЛЬКО просит Апелляционный суд отменить постановление суда по делу №4-5856/11 от 14 декабря 2011 года, которым было отменено постановление Р.КУЗЬМИНА о возбуждении 21 марта 2011 года уголовного дела против Л.КУЧМЫ, а материалы дела направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении Л.КУЧМЫ. Его обвиняли в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству Г.Гонгадзе (ч. 3 ст. 166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

16 ноября адвокаты бывшего Президента Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский райсуд Киева об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМИ в связи с его безосновательностью.

14 декабря Печерский райсуд признал, что Генпрокуратура безосновательно возбудила уголовное дело против Л.КУЧМЫ. Как отмечается в постановлении, суд не нашел оснований, которые указывали бы на причастность Л.КУЧМЫ к совершению тяжкого преступления.