Черновецкий отказался от зарплаты мэра

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отказался от своей зарплаты мэра в пользу приобретения на эти средства квартир для киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации.

«Я вам передам формализованное решение: с первого числа пусть моя зарплата составляет 1 грн. в месяц до того момента, пока мы не начнем выдавать хотя бы 1 тысячу квартир в месяц для киевлян. И потом мои заместители мне все вернут обратно, как только мы достигнем этого уровня. И я настроен очень серьезно», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сообщил, что его зарплата составляет около 24 тыс. грн. «Я думаю, что пару квартир за мою зарплату получат те, кто не имел никаких шансов ее (квартиру – УНИАН) получить», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В интервью журналистам он также сообщил, что «в Верховной Раде никакой зарплаты не получал» также. «Мне зарплата не нужна до тех пор, пока в Киеве существуют жуткие проблемы», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. По его словам, он человек обеспеченный и сможет прожить, не получая мэрских денег. «Хотя я не человек денег, не бизнесмен, но тем не менее, акции тех предприятий, которые 15 лет назад созданы (Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ – УНИАН), они работают, они приносят мне доход. Я не бедный человек, хотя и не такой богатый, как многие, кто ходит в потертых костюмах и присутствует в креслах административных», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, на заседании коллегии КГГА он обратился к руководителям коммунальных предприятий, своим заместителям и новоизбранным председателям райадминистраций столицы с поручением в течение недели ознакомить киевлян со своими доходами и желательно - включить в эти отчеты доход супруги. Но при этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что не будет иметь никаких претензий к тем, кто этого не сделает. «Если кто-то это не сделает, ничего страшного. Закон не предусматривает никаких последствий для таких людей. Но во всяком случае, я буду понимать, о чем идет речь», - сказал мэр.