Хмельницкий мэр пустил протестующих в туалет горсовета
Интимное дело стало публичным
Хмельницкий мэр Сергей МЕЛЬНИК предлагает предпринимателям из палатки, размещенной возле облгосадминистрации, круглосуточно пользоваться туалетами городского совета.
Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.
“Нормальные люди должны ходить в туалеты. Они действуют, как в облгосадминистрации, так и в городском совете. В ночное время предприниматели также могут пользоваться нашими туалетами: нажимая кнопку вызова охранника горсовета, который их пропустит в помещение. Я здесь не вижу никаких проблем”, - отметил он.
Мэр отметил, что к нему обратилась группа людей, которые выразили неудовольствие палаткой предпринимателей. В то же время С.МЕЛЬНИК отметил: если есть потребность в установлении биотуалетов на улице, он пообещал, что коммунальные службы города рассмотрят возможность их обустройства.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком около десяти предпринимателей из палатки, размещенной возле облгосадминистрации, провели акцию “Биотуалеты для городского головы”.
Предприниматели приобрели восемь детских горшков и цепями прикрепили у входа в городской совет
“Мы, жители палаточного городка и участники бессрочной акции “Требования народа выполнить” почти неделю не имели возможности справлять естественную нужду, потому что мэр Сергей МЕЛЬНИК забрал с площади два биотуалета, которые стояли здесь только два дня. Со своей стороны, предприниматели “благодарят” городского голову и дарят символические горшки”, - сказала член областной общественной организации “Гражданское движение “Вперед!” Галина КУЛИК.
После акции предпринимателей из палатки представитель горсовета болгаркой разрезал цепи с горшками, а коммунальные службы ликвидировали подаренные горшки.