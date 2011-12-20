Хмельницкий мэр пустил протестующих в туалет горсовета

Хмельницкий мэр Сергей МЕЛЬНИК предлагает предпринимателям из палатки, размещенной возле облгосадминистрации, круглосуточно пользоваться туалетами городского совета.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

“Нормальные люди должны ходить в туалеты. Они действуют, как в облгосадминистрации, так и в городском совете. В ночное время предприниматели также могут пользоваться нашими туалетами: нажимая кнопку вызова охранника горсовета, который их пропустит в помещение. Я здесь не вижу никаких проблем”, - отметил он.

Мэр отметил, что к нему обратилась группа людей, которые выразили неудовольствие палаткой предпринимателей. В то же время С.МЕЛЬНИК отметил: если есть потребность в установлении биотуалетов на улице, он пообещал, что коммунальные службы города рассмотрят возможность их обустройства.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Хмельницком около десяти предпринимателей из палатки, размещенной возле облгосадминистрации, провели акцию “Биотуалеты для городского головы”.

Предприниматели приобрели восемь детских горшков и цепями прикрепили у входа в городской совет

“Мы, жители палаточного городка и участники бессрочной акции “Требования народа выполнить” почти неделю не имели возможности справлять естественную нужду, потому что мэр Сергей МЕЛЬНИК забрал с площади два биотуалета, которые стояли здесь только два дня. Со своей стороны, предприниматели “благодарят” городского голову и дарят символические горшки”, - сказала член областной общественной организации “Гражданское движение “Вперед!” Галина КУЛИК.

После акции предпринимателей из палатки представитель горсовета болгаркой разрезал цепи с горшками, а коммунальные службы ликвидировали подаренные горшки.