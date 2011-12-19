Пленарное заседание саммита Украина-ЕС задерживают уже на полтора часа

Пленарное заседание XV саммита Украина-ЕС задерживается по меньшей мере на полтора часа.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание, запланированное на 12.40, по состоянию на 14.10 еще не началось.

Представители ЕС - председатель Европейского Совета Герман ван РОМПЕЙ и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ - прибыли в Администрацию Президента на 20 минут позже, чем это было запланировано программой, после чего началась их встреча с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Встреча продолжается до сих пор.