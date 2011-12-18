Соболев признался, что происходит внутри БЮТ

Народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» отрицает слухи относительно раскола внутри БЮТ.

Об этом он заявил интервью «5 каналу» в субботу.

«Все, что происходит сегодня в БЮТ это абсолютно четкое и понятное единение всех политических сил, которые в блоке, а теперь готовы идти одной политической силой на выборы», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ назвал неправдивой информацию о том, что лидер «Батькивщины» Юлия ТИМОШЕНКО якобы пишет письма из СИЗО нынешнему руководству «Батькивщины», текст которых впоследствии не выполняется. Он напомнил, что очень часто даже адвокаты и члены семьи Ю.ТИМОШЕНКО не могут попасть к ней в СИЗО. «Здесь очевидна одна ситуация – максимально изолировать ТИМОШЕНКО, а дальше распускать слухи о якобы каких-то противоречиях», - отметил С.СОБОЛЕВ. Он подчеркнул, что БЮТ все свои действия согласовывает с Ю.ТИМОШЕНКО. «Это касается любых действий. А попытки, существующие чтобы разъединить оппозицию, появились после последних социологических исследований, где впервые «Батькивщина» побеждает Партию регионов», - добавил он. По словам С.СОБОЛЕВА, это очень встревожило Администрацию Президента и «все увидели слухи о якобы существующих письмах, которых никто в глаза не видел».

«Никакой внутрипартийной дискуссии не существует. Сегодня фракция как никогда не просто самоочистилась, а является единым механизмом для того, чтобы противостоять этой власти», - добавил С.СОБОЛЕВ.