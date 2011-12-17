Грищенко клянется, что готов к отставке в любой момент

Константин ГРИЩЕНКО заявил, что готов уйти в отставку с должности министра иностранных дел Украины, как и любой член правительства.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", отвечая на вопрос журналистов, готов ли он уйти в отставку 21 декабря, после саммита "Украина-ЕС".

По словам К.ГРИЩЕНКО, ему приятно отвечать на этот вопрос, поскольку он предсказуемый.

«Каждый министр этого правительства всегда готов к отставке, если он к этому не готов, то он не министр этого правительства", - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Вы хотите сказать, что может быть недоволен Президент моей работой? Он может меня уволить в любой момент, это его право, и здесь нет никаких вопросов у меня», - добавил он.

Министр считает, что с ЕС создан «открытый диалог», и «мы готовы к любым вопросам».

К.ГРИЩЕНКО отметил, что «каждый министр который становится на эту должность, должен быть готов к тому моменту, когда он будет уходить с этой должности».

«Для меня это не первый раз. Так что у меня нет вопросов», - добавил он.

При этом К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что «в нынешней ситуации, когда Президент решает кардинальные, тяжелые вопросы для государства, я должен подставить ему плечо. Если он считает, что кто-то лучшим будет, это его решение».

Как сообщал УНИАН, 14 декабря первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заявил, что на расширенном заседании правительства в конце декабря будут сделаны определенные кадровые решения.