Яценюк о саммите ЕС, новом СССР, политзаключенных и коррупции

Народный депутат Украины от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что будет ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС уже следующая Верховная Рада Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в интервью журналистам.

«Что касается парафирования соглашения, то я надеюсь, что даже если оно не будет парафировано на саммите, то оно до конца года будет технически парафировано», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

«Однако подписание и ратификация этого соглашения возможны только в том случае, если в Украине будет решена проблема политического преследования, либо выборочного правосудия, либо, сказать откровенно и честно, когда будет закрыта тема ареста и заключения ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО как политических деятелей», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает, что будет ратифицировать соглашение уже следующий парламент, а «если так пойдут дела, как идут сейчас, то, возможно, и новый Президент Украины».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «большим достижением является то, что вообще в Украине пройдет саммит». По его словам, «будет подписана совместная декларация», что ЕС, независимо ни от чего, оставил открытыми двери для Украины и готов видеть Украину частью большой объединенной Европы.

Также А.ЯЦЕНЮК отметил, что «наши российские партнеры реализуют где-то с 2005-го, возможно, 2006 года целый ряд планов по отношению к Украине, и, к сожалению, они достаточно успешно реализуются».

По его словам, среди них - «остановить вступление Украины в НАТО и остановить расширение НАТО, и это задача была успешно реализована во время Бухарестского саммита». Кроме того, второй задачей «было закрепиться на украинской территории российской базы, и это также сделано дополнительно на 25 лет». Он отметил, что еще одна задача - «фактически подсадить Украину на газовый крючок, и это было выполнено в лучших традициях». А.ЯЦЕНЮК сказал, что задачей является и «образование нового Советского Союза, который является новой-старой внешнеполитической доктриной будущего Президента России да и России как таковой через вступление Украины то ли в Таможенный союз, то ли в ЕврАзЭС, или куда-нибудь еще, где председательствуют наши российские друзья». По его словам, «проведение этого саммита (Украина-ЕС) и совместная декларация и парафирование соглашения не входят в планы наших соседей».

«Что касается реальных перспектив евроинтеграции, то нужно откровенно говорить, что проведение саммита и декларация это все очень прекрасно, только сегодняшняя украинская власть очень далека от Европы и от европейских ценностей», - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, «они ничего не имеют общего с Европой, коррупция, которую сегодня возглавила нынешняя власть, желание находиться в офисе Президента, премьера и депутатов при любых обстоятельствах - это далеко не европейские ценности». При этом он отметил, что «невероятные состояния, имущество, активы, контрабанда, злоупотребления - это все не от Европы». А.ЯЦЕНЮК отметил, что «до того момента, пока декларации не будут совпадать с реальными намерениями, в Украине ничего не произойдет».