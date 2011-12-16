Представитель Януковича: видео из камеры Тимошенко - это хорошо

В съемках в камере экс-премьера Юлии Тимошенко нет ничего плохого.

Об этом заявил депутат от Партии регионов, представитель президента в Верховной Раде Юрий Мирошниченко, комментируя видео с камеры Тимошенко в медико-санитарной части СИЗО.

"Я не вижу криминала в съемках. Я не знаю, было разрешение или не было. Убежден, что наверняка это снималось с разрешения того СИЗО, где происходила съемка. Там мы увидели несколько врачей, которые посещали Юлию Тимошенко", - отметил он.

"Не только видео, но и фото были этой камеры. Поэтому я не вижу здесь преступления", - уточнил депутат.

При этом Мирошниченко отметил, что для парламентариев "не безразлично в каких условиях находится лидер оппозиции, и применяются ли к ней пытки".

"Это видео дало нам представление о реальном положении вещей", - заявил он.

"Что касается разрешения на съемку самой Тимошенко, я думаю, что здесь, конечно, разрешение на съемку должно быть... Тут надо разбираться", - считает представитель президента.

"Есть защищенное Конституцией право на частную жизнь. Что касается политика, то здесь должна быть определенная граница. Можно ли считать ситуацию суда над Тимошенко ее частным делом? Наверное, нет", - отметил Мирошниченко.

"Я не вижу в этом ничего плохого. Даже хорошо. Люди объективно видят, что там есть", - подытожил он.

Как известно, в среду в сети Интернет появилось видео, на котором показано камеру Тимошенко в медико-санитарной части СИЗО.

В четверг Государственная пенитенциарная служба обнародовала также фото отремонтированной камеры, в которой ранее содержалась Тимошенко.

Украинская правда