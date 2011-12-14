Костусев назначил и.о. мэра Одессы

Городской голова Одессы Алексей КОСТУСЕВ, находящийся на лечении в клинике, назначил и.о. мэра города Александра ОРЛОВА – своего заместителя по вопросам деятельности исполнительных органов.

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела по связям со СМИ Управления информации Одесского горсовета Наталья МАЛЬЦЕВА, уточнив, что соответствующее распоряжение А.КОСТУСЕВ подписал сегодня.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря А.КОСТУСЕВ, по сведениям из окружения мэра, подал в отставку.

С 6 декабря обязанности мэра исполнял первый заместитель городского головы Одессы Сергей ЧЕРНЕНКО в связи с госпитализацией А.КОСТУСЕВА в реанимационное отделение частной одесской клиники. С 14 декабря С.ЧЕРНЕНКО ушел в недельный отпуск.