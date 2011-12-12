Власенко не исключает, что врачам Тимошенко «выкручивают» руки

Защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО считает, что его подзащитная по состоянию здоровья не может участвовать в заседании Апелляционного суда Киева завтра, 13 декабря, поэтому по закону суд по этой причине должен объявить перерыв в рассмотрении ее жалобы на незаконность приговора, вынесенного 11 октября Печерским районным судом по так называемому "газовому" делу.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня вечером.

"Состояние здоровья Юлии ТИМОШЕНКО такое, что она не может встречаться с защитниками вне медчасти СИЗО. Следственные действия в пятницу также проводились в камере. Суд предварительно принял решение об обязательности ее участия в процессе, однако в связи с невозможностью по состоянию здоровья присутствовать на заседании, суд должен объявить перерыв в рассмотрении жалобы", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время защитник экс-премьера не исключил, что накануне заседания суда на врачей СИЗО оказывается давление. "Я не исключаю, что врачам "выкручивали" руки, и они подписали какие-то другие документы. Я не исключаю, что врачи гестапо за ночь передумают и скажут, что Юлию ТИМОШЕНКО можно будет привезти на заседание суда", – добавил он.

Также С.ВЛАСЕНКО сообщил, что сегодня с 12.30 до 18.15 он проводил встречу с Ю.ТИМОШЕНКО в медчасти СИЗО. "Мы готовили апелляцию на выездное заседание Шевченковского райсуда. На этой встрече также присутствовала дочь Юлии ТИМОШЕНКО Евгения", - уточнил защитник.

Как сообщал УНИАН, в интервью газете «КоммерсантЪ Украина» (номер от 12 декабря) С. ВЛАСЕНКО заявил, что не исключает, что Ю.ТИМОШЕНКО завтра, 13 декабря, могут насильно привезти в Апелляционный суд Киева.