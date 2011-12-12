Ахметов пообещал принцессе взять собаку из приюта

Учредитель Благотворительного фонда «Развитие Украины» Ринат АХМЕТОВ пообещал немецкой принцессе взять собаку из приюта для бездомных животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Ее Королевское высочество принцесса Майя фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН на презентации стратегии решения проблемы бездомных животных, которая состоялась сегодня в Донецке.

«Сегодня состоялась очень хорошая встреча с господином АХМЕТОВЫМ. Я считаю, что господин АХМЕТОВ попытается стать хорошим примером. Он пообещал мне взять собаку из приюта «Пиф», - отметила немецкая принцесса.

Она подчеркнула, что это будет хорошим примером для всего украинского общества, а также призвала украинцев посетить приюты для бездомных животных и взять оттуда питомцев в свой дом.

«У меня живет 12 собак и 3 кота, которых я подобрала на улице. Могу сказать, что они настолько обогатили мою жизнь, они настолько благодарны… Животные любят вас настолько чисто – не ищут денег, им неважно, насколько вы бедны или богаты, хорошо ли вы выглядите, сколько вам лет, инвалид ли вы… Вспомните сколько у вас друзей, которые бы обладали такими же качествам,» - резюмировала принцесса Майя.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке состоялась рабочая встреча учредителя Благотворительного фонда «Развитие Украины» Р.АХМЕТОВА с Ее Королевским высочеством принцессой Майей фон ГОГЕНЦОЛЛЕРН.