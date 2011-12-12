Катеринчук: саммит 19 декабря станет украинским Рубиконом

Европейская партия Украины требует от власти подписать Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом на саммите 19 декабря.

Соответствующее решение приняли делегаты VI съезда Европейской партии Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕПУ.

Как отметил лидер партии Николай КАТЕРИНЧУК, «Европа становится выбором каждого отдельного украинца и общества в целом, а вот власть, политики почему-то пребывают в неопределенности. Учитывая это, Европейская партия Украины требует от власти подписать Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом на Саммите Украина-ЕС 19 декабря 2011 года. Это соглашение закрепит курс на Европейскую Украину, на Украину в Европе и Европу в Украине».

По словам Н.КАТЕРИНЧУКА, «считаем, что этот саммит является украинским Рубиконом. От того, какое будет принято решение на саммите, будет зависеть не только решение прагматических вопросов на пути к евроинтеграции. От этого решения будет зависеть, состоится ли Украина как современное успешное европейское государство. Украина нуждается во внутренней европейской модернизации, что сделает необратимым путь к последующим демократическим преобразованиям».

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что в стране ширятся социальные протесты, которые охватили регионы и Киев. «Сегодня растет социальное напряжение, распространяется политическое недоверие, все громче звучат голоса недовольства на улицах и площадях Украины. Люди выходят на улицы по одной причине – они хотят уважения к себе, решения своих проблем не словами обещаний, не формальными отписками, а конкретными действиями, в которых учтен их интерес». Следовательно, задачей для Европейской партии Н.КАТЕРИНЧУК видит защиту простых людей, «особенно тех, кто сегодня подвергается репрессиям со стороны карательных органов».

В пресс-службе также сообщили, что на съезде, который состоялся 10 декабря, был принят ряд резолюций по актуальным вопросам политического и социально-экономического характера: о поддержке подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом; о недопущении нарушения прав должников; о недопущении ухудшения уровня социальной поддержки населения и принятии альтернативной концепции реформирования пенсионной системы в Украине и принятии декларации экономической свободы.