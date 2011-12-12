Литвин не рассекречивает «свой» округ, чтобы не притесняли заранее

Народная партия на выборы в Верховную Раду Украины в 2012 году пойдет самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН.

“Партия будет принимать участие в выборах. Только надо будет стимулировать наших партийцев относительно участия в мажоритарных округах”, - сказал он. По словам В.ЛИТВИНА, очень часто члены партии не хотят баллотироваться по мажоритарным округам, мотивируя это нежеланием “принимать участие в политической грызне”. “Но я знаю, что эти люди имеют огромный шанс на победу, но при условии, когда им не будут мешать”, - добавил он.

Отвечая на вопрос, может ли идти речь об объединении с Партией регионов, В.ЛИТВИН сказал: “Как еще можно объединяться, когда лучший показатель у Народной партии по поддержке всех инициатив, даже тех, которые не всегда воспринимаются”.

В то же время председатель Верховной Рады отказался рассказывать, каким образом он будет баллотироваться в парламент - по списку партии или в мажоритарном округе. “Я склонен к тому, чтобы решать проблемы по мере их поступления. Вот сейчас скажу, где буду принимать участие в баллотировании, сразу побегут позаписываются и будут притеснять меня заранее. Мне хватает этих обстрелов”, - сказал В.ЛИТВИН.