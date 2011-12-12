«Тризуб» обжалует приговор суда по делу о повреждении памятника Сталину

Члены Всеукраинской организации «Тризуб» имени Степана Бандеры намерены обжаловать приговор Жовтневого районного суда города Запорожья по делу о повреждении памятника Сталину.

Об этом УНИАН сообщил координатор Общественной инициативы «Обновление страны» Дмитрий ХАРЬКОВ.

Он напомнил, что сегодня суд признал виновными в совершении преступления представителей ВО «Тризуб» им. С. Бандеры, а также обязал уплатить 109 тыс. грн. компенсации за поврежденный памятник.

Также Д.ХАРЬКОВ сообщил, что суд пикетировали представители национально-патриотических организаций и члены Запорожского обкома КПУ. По его словам, представители Компартии вели себя неадекватно и агрессивно, произошло столкновение.

«Коммунисты обошли наш пикет с тыла, и напали на одного из членов «Тризуба» Эдуарда АНДРЮЩЕНКО как раз в тот момент, когда он давал интервью одному из центральных телевизионных каналов», - заявил Д.ХАРЬКОВ.

По его словам, в результате нападения пострадали один «тризубовец» и его мать, у которой ушиб коленных чашечек. Милиция составила четыре протокола об административном правонарушении.

В данное время Д.ХАРЬКОВ вместе пострадавшими следует к судебно-медицинскому эксперту, чтобы зафиксировать факт избиения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, Жовтневый районный суд Запорожья принял приговор по делу членов ВО «Тризуб» имени Степана Бандеры, которых обвиняли в повреждении памятника Сталину.

Роман ХМАРА, Юрий ПОНОМАРЕНКО и Василий АБРАМОВ приговорены к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года, Алексей ЗАНУДА – к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, Виталий ВИШНЮК и Филипп ТАРАН – к ограничению свободы на 3 года с испытательным сроком 1 год, Анатолий ОНУФРИЙЧУК, Василий ЛАБАЙЧУК и Эдуард АНДРЮЩЕНКО – к 2 годам лишения свободы с годичным испытательным сроком.

Суд также обязал «тризубовцев» возместить стоимость памятника – более 109 тыс. грн. и запретил осужденным выезжать за пределы Украины в период испытательного срока», - сообщили в суде.

Справка УНИАН. Памятник Сталину (де-юре – малая архитектурная форма) был установлен 5 мая 2010 года в центре Запорожья - на территории Запорожского обкома Компартии Украины. 28 декабря 2010 года неизвестные повредили скульптуру, отрезав ей голову. Впоследствии ответственность за совершение данного деяния взяло на себя ВО «Тризуб».

В ночь на 1 января 2011 г. на территории Запорожского обкома КПУ произошел взрыв, полностью разрушивший памятник Сталину и повредивший само здание обкома, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта.

По обвинению в спиле головы памятнику Сталину правоохранители задержали 9 членов ВО «Тризуб», большинство из которых находилось под стражей с начала января до 13 апреля 2011 г.

Запорожские коммунисты требовали взыскать с членов ВО «Тризуб» более 430 тыс. грн. материального и морального ущерба.

7 ноября 2011 года Запорожский областной комитет КПУ установил новый памятник Сталину.