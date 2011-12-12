Подольский устроил демарш из-за недоверия судье

Потерпевший по уголовному делу об убийстве Георгия Гонгадзе журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ отказался принимать участие в судебных заседаниях по рассмотрению жалобы адвокатов бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении А.ПОДОЛЬСКОГО. Документ сегодня на заседании Печерского районного суда Киева зачитал представитель журналиста Александр ЕЛЬЯШКЕВИЧ.

А.ПОДОЛЬСКИЙ заявил, что отказывается принимать участие в заседаниях суда из-за многочисленных нарушений его прав судьей Галиной СУПРУН.

«После тех грубых нарушений моих прав Гражданина, которые гарантированы мне Конституцией Украины, ратифицированной Украиной Конвенцией по правам человека и Уголовно-процессуальным кодексом Украины, к которым прибегла судья Галина СУПРУН и 7-го, и 9-го декабря 2011 года;

После того как она в ответ на мои попытки вернуть судебное разбирательство в правовое поле нагло поставила возле меня стражу, вооруженную огнестрельным оружием и резиновой дубинкой (такой же дубинкой, которой в 2000 году меня уже часами истязали работники МВД под руководством генерал-лейтенанта А.ПУКАЧА, который выполнял заказ Л.КУЧМЫ и Ю.Кравченко);

После того как в судебном заседании она демонстративно унизила мое достоинство и не только Гражданина, но и Христианина;

После всех этих процессуальных издевательств и циничных угроз милицейскими символами у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что судья Г.СУПРУН рассматривает дело предвзято в интересах лишь одной стороны – обвиняемого. А это свидетельствует о том, что она уже заранее приняла для себя решение. Решение – в интересах Л.КУЧМЫ», - заявил А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Он предположил, что «позиция судьи Г.СУПРУН связана с мотивацией, которая имеет коррупционные основы».

А.ПОДОЛЬСКИЙ подчеркнул, что не доверяет судье Г.СУПРУН, а потому в дальнейшем не будет принимать личного участия в судебных заседаниях под ее председательством.

Он поручил своему представителю А.ЕЛЬЯШКЕВИЧУ присутствовать на процессе, чтобы и в дальнейшем документировать нарушения и злоупотребления властью судьи Г.СУПРУН для использования этого эпизода среди других доказательств на процессе по преступлениям Л.КУЧМЫ». Журналист выразил уверенность, что это дело обязательно будет рассматривать Европейский суд по правам человека.

Также А.ПОДОЛЬСКИЙ требовал приобщить это заявление к материалам дела.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура в марте этого года возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. Его обвиняют в превышении власти и служебных полномочий, которые привели впоследствии к убийству журналиста Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Уголовного кодекса в редакции 1960 года).

В отношении Л.КУЧМЫ была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В конце апреля Генпрокуратура закончила расследование этого дела.

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО подали жалобу в Печерский районный суд Киева об отмене постановления относительно возбуждения уголовного дела в отношении Л.КУЧМЫ в связи с несостоятельностью.

7 декабря суд начал рассмотрение этой жалобы.

Журналист А.ПОДОЛЬСКИЙ дважды покидал зал судебных заседаний, поскольку считал, что суд нарушил его права на защиту.