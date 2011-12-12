В киевской ПР заявляют, что выиграли выборы в Вишневом

В Киевской областной организации Партии регионов заявляют, что на выборах в городе Вишневое убедительную победу одержал выдвиженец этой партии Илья ДИКОВ.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Киевской облорганизации Партии регионов.

«По предыдущим подсчетам, убедительную победу на выборах городского председателя Вишневый получил Илья ДИКОВ – выдвиженец от Партии регионов. За него проголосовали почти 65% избирателей, принявших участие в голосовании», - отмечают в областной организации Партии регионов.

При этом, по данным авторов заявления, ближайший конкурент И.ДИКОВА от Всеукраинского объединения «Свобода» набрал «в п’ять раз менше голосов.

В то же время Киевская областная организация Партии регионов заявляет о наличии «многочисленных нарушений избирательного законодательства», которые были допущены со стороны представителей оппонентов, которые «вызывающе вели себя на избирательных участках, прибегая к откровенным провокациям и запугиваниям членов избирательных комиссий».

«Все эти факты зафиксированы работниками органов внутренних дел, надеемся, что стражи порядка дадут надлежащую оценку таким действиям», - отмечается в заявлении облорганизции Партии регионов.

В то же время, Киевская областная организация ПР благодарит всех жителей Вишневого, которые отдали свои голоса за представителя их политической силы, и заверяет, что они «не ошиблись в своем выборе».

Как сообщал УНИАН, выборы городского председателя Вишневого состоялись вчера, 11 декабря.