Донецкие чернобыльцы сами оплатили похороны Коноплева

За похороны погибшего во время разгона палаточного городка в Донецке Геннадия Коноплева заплатили его товарищи по акции протеста, а не областные власти.

Об этом корреспонденту ZN.UAрассказал один из лидеров чернобыльской голодовки Владимир Деркач.

По его словам, на следующий день после трагического инцидента ликвидаторы, участвующие в акции протеста, начали сбор средств для оказания помощи семье погибшего. Эти деньги были потрачены на ритуальные принадлежности для похорон. В качестве доказательства Деркач показал квитанцию на 9890 грн., заплаченные им лично за гроб и другие атрибуты похоронного обряда.

На уточняющий вопрос корреспондента ZN.UA он заверил, что это не тот гроб, который чернобыльцы пустым пронесли по улицам в ходе импровизированного шествия. «Я не знаю, кто покупал тот гроб. А в этом мы похоронили Коноплева, приезжали в Родинское», — сказал В.Деркач.

Напомним, 27 ноября, во время попытки разгона акции протеста чернобыльцев в Донецк погиб шахтер-инвалид из Родинского, 69-летний Геннадий Иванович Коноплев. Он был похоронен 29 ноября у себя на родине, в г. Родинское Донецкой области.

Сразу после этого и власти, и оппозиция пытались приписать себе лавры «меценатов» погребения погибшего. Сначала с соответствующим заявлением выступила областная организация партии «Батьківщина». Однако губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий это заявление опроверг. «Появилась информация, что БЮТ им помогает, что они оплатили похороны. Это не соответствует действительности. Этим занимались полностью местные власти, мой заместитель Лукашенко Валерий Михайлович лично участвовал», — утверждал губернатор.