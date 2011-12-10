Газпром почти добился статуса «священной коровы» в Украине?

Проект межгосударственного украинско-российского «газового» соглашения предусматривает создание на базе украинской газотранспортной системы двух совместных с «Газпромом» предприятий в пропорции 50 на 50.

Первое совместное (газотранспортное) предприятие предполагает непосредственно магистральные (транзитные) газопроводы и подземные хранилища газа (ПХГ) Украины. По информации, полученной ZN.UA, украинская часть переговорной группы была против включения на этом этапе украинских ПХГ в состав газотранзитного СП.

Первое СП также будет наделено исключительным, монопольным правом осуществлять транзит газа по территории Украины в Европу. Закрепление этого исключительного права за газотранзитными СП четко прописано в проекте газового соглашения и, соответственно, делает невозможным участие в транзите импортного газа любой другой, третьей, стороны (или компании). За исключением «дочек» самого газотранзитного СП, учреждение которых предусмотрительно предусмотрено проектантами этого соглашения.

К газотранспортному СП переходят также функции диспетчерского управления магистральными газопроводами и ПХГ Украины.

Второе СП (назовем его газораспределительным) планируется создать с «Газпромом» на базе внутренних газораспределительных сетей Украины

Отметим, что в проекте документа четко не сказано, где именно должны быть зарегистрированы первое и второе СП. Но не исключается, что «родиной» российско-украинского газотранзитного СП могут выбрать другую, кроме Украины и РФ, страну.

Еще один существенный пункт возможной сделки предполагает полную юридическую неприкосновенность создаваемых СП. То есть на них не будут распространяться ни возможные изменения налогового законодательства Украины, ни антимонопольное законодательство, а следовательно, и требования АМКУ (который теоретически должен взять под контроль каждого субъекта, который посягает на более 25-30% любого рынка товаров и услуг в Украине), ни любые тарифные изменения, ни законодательство о государственных закупках.

Красноречивым является и требование к украинской стороне не вмешиваться в определение размера прибыли (рентабельности) обоих СП.

Итак, можно сказать, что такие функции, как установление цен на транспортировку и распределение газа в Украине, а также установление цен на газ для разных категорий отечественных потребителей, которые раньше входили в сферу ответственности НКРЭ, теперь будут выполнять органы двух создаваемых СП. Влияние парламента, правительства или Минэнергоугольпрома на деятельность, в частности финансовую, создаваемых газовых СП практически исключена. «Газпром» и его аффилированные структуры получают полную правовую защиту на территории Украины (практически — на уровне дипломатической), включая неприкосновенность их собственности и невозможность ее принудительного изъятия.