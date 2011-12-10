«Батькивщина» впервые опередила Партию регионов в соцопросах

Партия «Батькивщина» впервые опередила Партию регионов в социологических опросах относительно следующих парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель фирмы «Юкрейниан Социолоджи Сервис» Александр ВИШНЯК, презентуя совместный с фондом «Демократические инициативы» опрос общественного мнения относительно следующих парламентских выборов.

А.ВИШНЯК подчеркнул, что впервые среди тех, кто ответил, что пойдет на выборы, партия «Батькивщина» набрала больше, чем Партия регионов, - 18,8%, тогда как Партия регионов на процент меньше – 17,8%.

При этом социологи исследовали падение рейтинга Партии регионов, в частности, в марте рейтинг Партии регионов составлял 22,8%, и за несколько месяцев Партия регионов потеряла 5%. При этом больше всего она потеряла в Донецкой области и в Крыму.

А.ВИШНЯК отметил, что раньше Партия регионов в Донецкой области имела поддержку 44%, а теперь всего 24%.

«Эти 20% по большей части ушли в никуда, но некоторые пошли к коммунистам и партии «Фронт Змін», - сказал социолог.

«Батькивщина» по сравнению с мартом увеличила свою поддержку немногим более, чем на 2%. В марте она имела 16,1, в декабре – 18,8%.

Также он констатировал значительное повышение рейтинга партии «Фронт Змін» - 11,4% в декабре, по сравнение с мартовскими 5,5%, и КПУ – 8,4% в декабре, в марте – 4,4%.

Также социолог констатировал, что шансы попасть в парламент есть у партии «УДАР», которая в декабре набрала 5,8% (в марте – 2%) и у «Сильной Украины» – 4,4% (в марте 4,7%).

Не дотягивает до нового проходного барьера партия «Свобода» - 3,3% (в марте 3,5%).

Менее 2% набирают Народная партия, «Гражданская позиция», «Наша Украина», Партия зеленых Украины. Остальные партии набирают менее 1%.

При этом социолог отметил, что в декабрьском опросе они не ставили графы против всех. Хотя в мартовском 11,8% респондентов выразили желание голосовать против всех.

Также в декабре уменьшилось количество тех, кто еще не определился, – 15,7% по сравнению с мартом – 22,2%.

Опрос проводился с 22 ноября по 6 декабря.

Были опрошены 2 тыс. 12 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, погрешность составляет 2,2%.