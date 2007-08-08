11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Объединение капиталов двух международных медиакомпаний на территории Украины для более эффективного информирования населения Украины путем предоставления объективных и независимых новостей и анонсирования первого шага этого сотрудничества: запуска сайта www.obzor.ua”. Участники: исполнительный директор компании «Телеграаф Медиа Групп Украина» Йоша Зийльстра, президент «Гала Медиа Украина» Павел Шилько, директор «Телеграаф Интерактив Медиа» Манон ван дер Лит, директор «Гала Радио» Петр Яловец, генеральный директор «Галанет» Сергей Денисенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 8(067) 403-40-33. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.