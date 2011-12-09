Комиссар ЕС приедет в Украину с экстренным визитом

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ прибудет в Украину с экстренным непубличным визитом, который может состояться в ближайший понедельник.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ-Украина" (№206 от 9 декабря).

Агентству УНИАН источники в Администрации Президента Украины подтвердили данную информацию, в том числе и то, что представитель ЕС проведет встречу с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Инициатором внепланового визита является европейская сторона. Наиболее вероятной датой визита является 12 декабря.

"Встреча будет посвящена подготовке к саммиту Украина-ЕС 19 декабря, в том числе в контексте завершения переговоров по соглашению об ассоциации", - сказал один из источников.

На саммите Украина-ЕС может состояться парафирование соглашения об ассоциации. Подписание соглашения было поставлено под вопрос после вынесения приговора экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО, осужденной в октябре на семь лет лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. На Западе считают, что в основе возбуждения уголовных дел против экс-премьера лежит политика. Украинская власть отрицает политическую подоплеку вынесенного Ю.ТИМОШЕНКО приговора, отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, Ю.ТИМОШЕНКО была во второй раз арестована.

В частности, Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меру пресечения в виде содержания под стражей в связи с расследованием дела корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Соответствующее решение суд вынес на выездном заседании, проходившем в Лукьяновском СИЗО.