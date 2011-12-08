Во время заседания суда в СИЗО к Тимошенко трижды вызывали врачей

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что во время всего 12-часового сегодняшнего заседания суда в Лукьяновском СИЗО Ю.ТИМОШЕНКО чувствовала себя плохо, врачи это констатировали, но заседание продолжалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил журналистам сегодня вечером возле СИЗО после окончания заседания суда.

"Во время судебного рассмотрения, которое длилось 12 часов, ТИМОШЕНКО пять раз делала заявление, что она не может принимать участие в этих так называемых судебных действиях по состоянию здоровья. Трижды к ней приходил консилиум. Каждый раз они меняли формулировки в медицинских справках и каждый раз писали, что состояние здоровья ухудшается. В последний раз они написали, что состояние здоровья снова ухудшилось, но категорических противопоказаний для слушания дела нет", – сообщил С.ВЛАСЕНКО.

По словам адвоката, Ю.ТИМОШЕНКО во время всего заседания лежала.

"Все 12 часов судья не рассматривал дело, а читал представление о том, что ТИМОШЕНКО на свободе может препятствовать следствию" – сказал он.

Также он заявил, что пребывание Ю.ТИМОШЕНКО на свободе «препятствует одному человеку в этой стране» – президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ.

"ТИМОШЕНКО на свободе препятствует одному человеку в этой стране, и имя этого человека – президент ЯНУКОВИЧ, который издевательски сегодня заявил о том, что его беспокоит ситуация с ТИМОШЕНКО. Господин ЯНУКОВИЧ, как Вы давали команду ее (Ю.ТИМОШЕНКО –УНИАН) травить, так Вы дайте команду "фу!" вашим псам, и тогда, может быть, у Украины появится шанс стать европейским государством", – заявил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил представление следователя СБУ об избрании в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, уже арестованной по "газовому делу", меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в связи с расследованием дела корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ).