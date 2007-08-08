Ющенко посоветовал подопечным винить самих себя
Межпартийный съезд блока НУ-НС на фоне аналогичных мероприятий выглядел эдаким политическим эксклюзивом... Пан Президент посоветовал делегатам как можно чаще смотреть в зеркало...
Межпартийный съезд блока “Наша Украина-Народная Самооборона” на фоне аналогичных мероприятий других партий выглядел эдаким “политическим эксклюзивом”. Во-первых: это был единственный съезд, на который пожаловал Виктор Ющенко. А во-вторых: это был единственный блок делегатам от которого господин Президент фактически порекомендовл как можно чаще смотреть на себя. “Никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”, - сказал Ющенко в своей речи перед делегатами съезда. По его словам, амбиции и мелочность политиков нанесли удар по идеям Майдана. Президент отметил, что “война гетманов” должна быть прекращена.
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Фото Александра Синицы / УНИАН
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