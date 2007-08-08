Ющенко посоветовал подопечным винить самих себя

14:22, 08 августа 2007
Политика
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Межпартийный съезд блока НУ-НС на фоне аналогичных мероприятий выглядел эдаким политическим эксклюзивом... Пан Президент посоветовал делегатам как можно чаще смотреть в зеркало...

Межпартийный съезд блока “Наша Украина-Народная Самооборона” на фоне аналогичных мероприятий других партий выглядел эдаким “политическим эксклюзивом”. Во-первых: это был единственный съезд, на который пожаловал Виктор Ющенко. А во-вторых: это был единственный блок делегатам от которого господин Президент фактически порекомендовл как можно чаще смотреть на себя. “Никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”, - сказал Ющенко в своей речи перед делегатами съезда. По его словам, амбиции и мелочность политиков нанесли удар по идеям Майдана. Президент  отметил, что “война гетманов” должна быть прекращена.

Лидеры блока слушали замечания Президента, будто экзамен провалили. Впрочем, частично так оно и есть

Лидер УНП Юрий Костенко старательно делал вид, будто не понимает, каким образом его касаются замечания Президента. Лидер НРУ Борис Тарасюк пытался изобрести встречные аргументы?

Кириленко что-то доказывал Ющенко с бумагами в руках. Луценко скептически слушал

Спроба навчитися правил командної гри?

До совместного ”захода” на сцену лидер Нашей Украины Вячеслав Кириленко добрался уже в приподнятом настроении. А экс-главе МВД Юрию Луценко оказалось не так просто совладать со своим ”революционным” темпераментом

В конце концов Луценко удалось даже рассмешить Ющенко

Расходились лидеры блока уже в отличном настроении

После официальной части Кириленко с Луценко отвечали на вопросы журналистов

Фото Александра Синицы / УНИАН

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