Ющенко посоветовал подопечным винить самих себя

Межпартийный съезд блока “Наша Украина-Народная Самооборона” на фоне аналогичных мероприятий других партий выглядел эдаким “политическим эксклюзивом”. Во-первых: это был единственный съезд, на который пожаловал Виктор Ющенко. А во-вторых: это был единственный блок делегатам от которого господин Президент фактически порекомендовл как можно чаще смотреть на себя. “Никто не виноват в поражениях, кроме нас самих”, - сказал Ющенко в своей речи перед делегатами съезда. По его словам, амбиции и мелочность политиков нанесли удар по идеям Майдана. Президент отметил, что “война гетманов” должна быть прекращена.

Фото Александра Синицы / УНИАН