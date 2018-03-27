Томенко хвастался новыми часами, а Янукович-младший аж вспотел

Под стук, грохот, пение и “по пятьдесят грамм” первая сессия пятого созыва начала свою работу.

Томенко хвастался новыми часами

- А Колесников с Ахметовым уже зарегистрировались? – разочаровано спросили мы.

- Да. Еще пятнадцать минут назад.

Эти хитрецы, чтоб избежать общения с прессой, пришли раньше и поторопились пройти в зал.

Мы решили не нарушать традицию и сначала зайти в парламентский буфет. Буфет - наиболее демократическое место парламента, только здесь можно увидеть, как миллионеры едят сосиски.

За одним из столов сидел Николай Томенко с товарищами по фракции. Мы подошли поздороваться.

- Видите, - продемонстрировал он часы на руке.

На сером циферблате была надпись: “Блок Юлии Тимошенко”.

- Кто производитель? - поинтересовались мы.

- Местный “Клейнод”, но механизм по-честному - швейцарский. Заботимся о корпоративной культуре, - объяснил Николай Владимирович. – Сегодня все члены фракции в белом...

Журналисты обычно очень придирчиво изучают, какие часы на руках у депутатов. Когда-то даже “опозорили” Петра Симоненко, сфотографировав его Фрэнка Мюллера. А здесь - нет вопросов. Какие у вас часы? Какие – какие? Корпоративные.

- Так будет коалиция?

- Собираемся во вторник, надеюсь, дней за десять договоримся.

- Кстати, знаете новый анекдот? Для Русланы предусмотрены три кнопки: “да”, “нет” и “гей-гей”.

Табачник пришел с пресс-секретаршей шефа

В буфет подтягивались депутаты. Ян Табачник пришел с Анной Герман.

- Ну что, Анна, широкой коалиции не будет? – спрашиваем на ходу мы.

- Ой, будет, - улыбается она, - даже скорее, чем вы рассчитываете.

Из яств особенной популярностью пользовался телячий язык, салат из свежей капусты, рис. Коньяк разливали в маленькие непрозрачные чашки, поэтому, как депутаты выпивают, не было видно.

Праздничное настроение открытия не настраивало ни на серьезные вопросы, ни на серьезные ответы.

Между тем БЮТ с “Нашей Украиной” и СПУ провели пресс-конференцию. Такое себе образцово-показательное выступление для телевидения. Ни на один вопрос никто из представителей политических сил не ответил. Все услышали старую песню о том, что “мы не делим должностей, а работаем над программой, регламентом и все такое”. У Юлии Владимировны переливался значок БЮТ. Юрий Ехануров сидел как-то скромно и отдельно.

Янукович младший аж вспотел

Все ожидали прихода Президента. В кулуарах прохаживался Виктор Янукович – младший. Давал легкий брифинг, держался достойно.

- Где живу? Снимаю жилье. Чем хотел бы заниматься в Раде? Социальными вопросами.

- Почувствовал ли вкус к парламентской работе? Бесспорно. Изучаю ли украинский язык? Да, и очень настойчиво.

Ответы давались ему непросто, на лбу выступили капельки пота. Но, осмелюсь сказать, публике он понравился.

Руслана шептала о евроинтеграции

А вот и Руслана вместе с Леонидом Черновецким прогуливается кулуарами. Руслана - в белом костюме, хоть к БЮТ и не принадлежит. Белая вышивка с очень тонким шитьем белым по-белому. А поверх нее белый жакетик, полулен – полукожа.

- Это Роксолана Богуцка делала, – объяснила Руслана происхождение костюма.

-А у Вас есть что-то классическое? – спросил кто-то из ребят.

- А разве это не классика? – удивилась она.

- И что, дисциплинировано будете ходить на пленарные заседания? – почти на ушко спросили мы.

- Представьте, собираюсь," – ответила она так же шепотом.

- А в какой комитет хотите?

- Евроинтеграции.

И еще поделилась тем, что будет инициировать закон о меценатстве.

Президент посылал "месиджи"

В сессионный зал зашел Президент. Журналисты подошли к мониторам, так как в ложах прессы и помощников сидели послы и гости. Выступления, как и послания Президента, преимущественно хорошо подготовлены, компактны. Если искать и анализировать “месиджи” парламенту, то главные из них: быстрее утверждайте Конституционный суд; не портите настроение обществу из-за языкового вопроса; внешний курс Украины остается неизменным.

Судя по тому, как часто Виктор Андреевич вспоминал о “европейских ценностях”, он – таки принял решение о помаранчевой коалиции. (Потому что когда он склонялся к “широкой”, его речи сводились к тому, что правительство должно быть сформировано с учетом интересов всего общества.)

"Тройка" одержала первую победу над собственными дрязгами

Парламент, кстати, сдал первый экзамен на “коалиционность”. “Тройка” - БЮТ, СПУ и “Наша Украина” - захотела перенести следующее заседание на 7 июня. Регионы возмутились. К временному президиуму рванули депутаты “Регионов”, пытаясь задержать голосование. Не успели: социалист Иван Бокий поставил вопрос на голосование. 240 голосов – “за” перерыв до седьмого. Хоть и не убедительная цифра, но большинство.