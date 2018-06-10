Мы отменим депутатскую неприкосновенность, а мы защитим ваше будущее

В первые дни старта избирательной кампании мы опросили экспертов на предмет успешности ее начала для основных игроков – БЮТ, НУ–НС, Партии регионов.

О ПАРТИИ РЕГИОНОВ: Виталий Бала, политтехнолог:

Партия регионов, также как БЮТ, ведет кампанию агрессивно: посмотрите, мол, до чего оранжевые (в случае с БЮТ – бело-голубые) довели страну. У ПР эта критика проходит на фоне демонстрации как бы стабильности, которую обеспечивает Янукович. Хорошим шагом для Партии регионов считаю, то, что они не пошли на внеочередную сессию Мороза.

Денис Богуш, политтехнолог:

Ролики Партии регионов – хорошего качества. Они смогут максимально воздействовать на своего избирателя. В них есть интересная особенность: вместо обещания улучшить жизнь уже сегодня, они используют слоган: защитим наше будущее. А он абстрактный и ни к чему не обязывает.

О БЛОКЕ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО:

Вадим Карасев, политолог:

Вообще-то скучновато все началось. Происходит эдакая рутиницзация харизмы. Юля Тимошенко, как зимнее солнце, светит, но не греет. Разогрева нет. Она в роликах такая себе кошечка – ей бы пантеркой.

Денис Богуш:

Юлина реклама мне нравится, я сказал бы так: Юлия Владимировна «пошла в аргументацию». Она вся в белом, это отличительный цвет ее политической силы, это уже как оранжевый цвет для «Нашей Украины». И это хороший шаг, что она пошла спрашивать у людей, чего они хотят. Она каким-то образом слушает людей, она пошла в люди.

Ну а Нострадамус – это чисто манипулятивная технология. Я взял ее в свою коллекцию черного пиара, ведь на каждых выборах есть какой-то ролик с манипулятивной технологией. В 2002 году это был ролик «Одна – Єдина Украина”, в 2004 году ролик Кобзона (“Гражданская война”), в 2006-м – “Угроза: страшна правда” (ролик про “Партию регионов”, она еще висела на сайте “Нашей Украины»).

О “НАШЕЙ УКРАИНЕ” – “НАРОДНОЙ САМОБОРОНЕ”

Ярослав Хопта, политолог:

Сейчас проходит этап узнаваемости. Он пройдет, и количество рекламы уменьшиться. Хорошо зафиксированный пациент не нуждается в анестезии. Реклама фиксирует электорат. В этой кампании форма будет преобладать над содержанием. Глобальных вещей политические партии не делают, нет времени их подготовить. Идея с отменой депутатской неприкосновенности, на которой основывается первый телеролик этого блока, оказалась успешной, очень доступной, четкой. Это хорошая «морковка», но морковка – это лишь один из ингредиентов к борщу. Из одной лиш морковки борщ не сваришь.

Виталий Бала:

«Наша Украина» – молодцы, что внесли новизну в список, ведь никто не мог и подумать, что они реально отодвинут политиков-мастодонтов. То ли к сожалению, то ли к счастью, своих оппонентов они «сделали». Они стараются позитивно вести кампанию – и это хорошо.

Денис Богуш:

Кампания «Нашей Украины» – «Народной самобороны» началась слабовато. От конкретных и глобальных целей, политсила перешла к более прозаическим. От лозунгов «Не зрадь Майдан», и «Бандитам – тюрьмы» перешли к мелким задачам – как-то снятие неприкосновенности, которые при желании можно решить одним голосованием Верховной Рады. Возможно, у этой политсилы имеются козыри, которые еще будут пущены в ход. Подождем… Большим плюсом кампании считаю изрядно почищенный избирательный список и новые лица.

О ВЛАДИМИРЕ ЛИТВИНЕ

Денис Богуш:

Литвин наступает на те же грабли, что и в прошлую кампанию. В прошлый раз никому не было интересно, что он там кого-то хочет помирить. Идея миротворчества непродуктивна. И позволю предположить, что и идея – я вернусь – тоже непродуктивна. Она нас никак не трогает. А сам он никак не обращается к избирателям…

Андрей Куликов, новый телеведущий «Свободы слова»:

В этой кампании мы увидим много интересного с точки зрения озвучки и режиссуры. Можно сколько угодно критиковать ролик Литвина, но какой замечательный образ творится. Образ человека, которому болит все и за всех. Он не при власти, и как бы может критиковать всех, но при этом он нравственен. Я думаю, что ролик сработает.

Вадим Карасев:

А мне кажется, что в ролике, где к Литвину обращаются люди, а он стоит спиной, и выслушивает, – нет никакой динамики, он не очень удачный.

Мы обратились также к известным политическим комментаторам с вопросом, на кого они работают в этой кампании. Кость Бондаренко (институт управления имени Горшенина) сказал, что ни на кого не работает, лишь выполняет сейчас разовые услуги.

Владимир Фесенко, Центр прикладных исследований «Пента», еще открыт к предложениям и какие-то из них рассматривает. С его политориентацией картина будет ясна к середине августа.

Виктор Небоженко не участвует ни в одном из штабов, работает с отдельными лицами, по заказу которых делает аудитпроекты, социологические исследования.

Денис Богуш также пока «на выданье».

Большинство опрошенных нами экспертов считают, что в начавшейся кампании особого креатива не ожидается. Эмоциональный фон не позволит запустить новое, все пойдут на выборами с месиджами 2006 года, чтобы вынудить своего избирателя прийти и проголосовать. Кампания будет менее драматичной, чем предыдущая. Одной из самых громких тем будет «социалка»: Кабмин будет апеллировать к успехам, остальные – обещать светлое будущее, новые большие выплаты на ребенка и неуклонный рост зарплат и пенсий.

Опрашивала Маша Мищенко