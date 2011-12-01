Новая судья Тимошенко раньше занималась разводами и алиментами

Новая судья Тимошенко раньше занималась делами об убийствах по пьяни и угонах.

Об этом пишет газета "Сегодня".

О Елене Ситайло известно, что она работала в райсуде Днепровского района Киева, а в Апелляционный перешла весной 2011 года.

По данным Единого госреестра судебных решений, в Днепровском суде столицы Елена рассматривала гражданские и уголовные дела. Например, о фиктивном предпринимательстве (человека, на чье имя при его согласии перерегистрировали предприятие, она приговорила к 5 годам тюрьмы), об угоне автомобиля ВАЗ (парня приговорила к 7 годам тюрьмы), об убийстве ножом на пьяной почве (женщине-армянке дали 7 лет), а также стандартные для райсудов дела: разводы, выплаты алиментов, страховок.