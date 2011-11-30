В Украине зарегистрировано шесть новых партий

В течение октября-ноября 2011 года в Украине было зарегистрировано шесть новых партий - «Власна сила», «Духовна Україна», «Народний парламент», «Партія українського народу», «Робітнича партія України» и «Сам за себе».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, партия «Власна сила» была зарегистрирована на основании решений учредительного съезда, состоявшегося 7 июля 2008 года, а также второго и третьего этапов учредительного съезда, которые состоялись 28 сентября 2010 года и 4 апреля 2011 года. Руководителем партии был избран Владимир ЧАЙКОВСКИЙ (ООО «ДП-Интерхелп», водитель).

Своей целью партия «Власна сила» определила содействие формированию и выражению политической воли граждан, участие в выработке государственной политики, содействие построению в Украине демократического правового государства, утверждение принципов открытого гражданского общества на принципах свободы и демократии, участие в выборах и других политических мероприятиях.

Партия «Духовна Україна» была зарегистрирована на основании решений учредительного съезда, который проходил в два этапа: 21 ноября 2010 года и 25 сентября 2011 года. Председателем партии был избран Юрий ПУТАС (частный предприниматель).

Целью партия «Духовна Україна» определила построение правового, демократического, социально справедливого, экономически сильного общества, основывающегося на духовных ценностях и морали.

Партия «Народний парламент» была зарегистрирована на основании решений учредительного съезда от 25 августа 2010 года и первого (внеочередного) съезда партии от 5 января 2011 года. Руководителем партии был избран Валерий ВДОВЕНКО (ООО «Кредо-групп», директор).

Целью партия «Народный парламент» определила содействие построению независимого правового государства, гражданского общества социальной справедливости, участие в выборах и других политических мероприятиях.

«Партія українського народу» была зарегистрирована на основании решений учредительного съезда от 15 мая 2010 года. Председателем партии избран Дмитрий ПОДЛУЖНЫЙ (Стахановский городской совет, советник).

Своей целью «Партія українського народу» определила содействие построению в Украине демократического общества на принципах народовластия, социальной защищенности всех граждан Украины, решение ключевых проблем украинского общества, улучшение качества жизни, участие в выборах и других политических мероприятиях.

Партия «Робітнича партія України» была зарегистрирована на основании решений учредительного съезда «Социалистической партии регионов», который состоялся 12 января 2008 года, и решений внеочередного съезда от 8 июля 2010 года, во время которого название партии было изменено на «Робітнича партія України». Председателем партии избран Виталий ГОРОБЧУК (председатель представительства международного центра внедрения программ ЮНЕСКО в Италии)

Своей целью партия «Робітнича партія України» определила утверждение народовластия, создание политических, экономических и социальных условий для реального участия граждан в управлении государством и обществом, построение в Украине демократического социально направленного общества, которое бы обеспечило непрерывную демократизацию всех сфер жизни, удовлетворение материальных, духовных и других потребностей.

Партия «Сам за себе» была зарегистрирована на основании решений учредительного съезда от 25 декабря 2010 года. Руководителем партии избран Виктор КАРПОВИЧ (юрист ООО «Арсток»).

Своей целью партия «Сам за себе» определила построение суверенного, правового, социально-ориентированного государства, утверждение условий свободного развития личности, защита прав и свобод человека.

*** По закону «О политических партиях в Украине» деятельность партии может осуществляться только после ее регистрации.

Политическая партия является добровольным объединением граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития. Партии способствуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах и других политических мероприятиях.