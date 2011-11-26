МИД: Членство Украины в Евросоюзе - вопрос времени

Членство Украины в Европейском Союзе является вопросом времени. Все европейские политики признают, что у Украины есть европейская перспектива, и вопрос лишь в том, когда она будет зафиксирована и как.

Такое мнение в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина» высказал заместитель министра иностранных дел, глава делегации Украины на переговорах с ЕС по Соглашению об ассоциации Павел КЛИМКИН.

«У меня было очень много разных бесед, но я никогда не слышал, что Украина не сможет в будущем стать членом ЕС. Даже от немцев. Они четко говорят: членство Украины является, скорее, вопросом времени и понимания немецким обществом процессов расширения и привыкания к новым странам-членам ЕС», - подчеркнул заместитель министра.

«Кстати, пока все расширения ЕС принесли экономическую выгоду всему ЕС, в том числе и его „старым“ членам, - добавил он. - Существуют соответствующие расчеты. Германия очень сильно выиграла от последней волны расширения. И даже в Голландии, где настроения по этому поводу достаточно сдержанные, исследование показало, что эта страна также экономически очень выиграла. Так что есть эмоциональное восприятие, а есть реальность».