«Фронт Змін» завершает акцию «Украина против Януковича»

3 декабря партия «Фронт Змін» проведет в Киеве итоговую акцию «Украина против Януковича».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации партии «Фронт Змін», 3 декабря представители организации примут участие во всеукраинской акции к 20-й годовщине всеукраинского референдума, которая состоится в этот день на Михайловской площади в Киеве.

Активисты партии уже подготовили собранные во время проведения акции «Украина против Януковича» подписи жителей Львовской области, которые будут приобщены на Михайловской площади к тысячам собранных по всей Украине, и переданы в Администрацию Президента Украины.

Как отметили в пресс-службе партии, в акции ожидается участие нескольких тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, «Фронт Змін» начал акцию «Украина без Януковича» 12 октября.

В ходе акции активисты партии собирают подписи граждан под листовкой «Украина против Януковича!».

В листовке говорится: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листовки с подписями партия передаст Президенту.