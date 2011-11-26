Кузьмин: за убийство Щербаня платила фирма Тимошенко

Фирма Somali Enterprises перечислила деньги за убийство депутата Евгения Щербаня. Об этом заявил первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин в эфире телеканала "Интер".

"Деньги, почти 3 миллиона долларов, на счета киллеров поступили от фирм принадлежащих Лазаренко и Тимошенко", - цитирует Украинская правда. - Может быть, я не точно выразился: эти фирмы контролировались этими двумя людьми".

"Более того известная фирма Somali Enterprises, которая перечислила деньги за убийство Щербаня, эта же фирма перечисляла деньги Тимошенко, если помните эту историю, приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, оплата гостиниц ресторанов и прочего, - сообщил Кузьмин. - Это все доказано. Документально. И в этом нет никаких сомнений. Есть показания по этому поводу людей".

При этом замгенпрокурора отметил, что "это все подлежит тщательной проверке".

"И мы хотим помощи от американских прокуроров в этом вопросе. Мы пытаемся в течение года допросить Лазаренко, в том числе по этому вопросу... Выехать и допросить в США этих людей у нас пока не получается", - рассказал Кузьмин.

Касаясь мотивов убийства, замгенпрокурора отметил, что Тимошенко и Лазаренко как два бизнес-партнера занимались монопольным распределением газа на Украине, и их методы вызывали "очень серьезное противодействие", в том числе и со стороны депутата Щербаня.

Предприниматель и депутат Щербань, напоминает Лента.ру, был убит в марте 1996 года в аэропорту Донецка после возвращения из Москвы на собственном самолете. Группа вооруженных людей также застрелила жену политика, механика и бортинженера. За это преступление были осуждены восемь человек, трое из них приговорены к пожизненным срокам. Заказчиком убийства Генпрокуратура Украины называет Лазаренко.