Литвин прогнозирует, что в ВР будут ломиться, как минимум, 50 партий

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что в выборах народных депутатов в 2012 году будут принимать участие минимум 50 политических структур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, такое мнение он высказал, отвечая на вопросы участников 17-го заседания Комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС сегодня в Киеве.

При этом председатель ВР подчеркнул, что он «против искусственной ликвидации политических партий, но и против искусственного создания».

Спикер выразил надежду, что ситуация изменится после того, как состоится цивилизованная структуризация общества, и выборы в парламент в 2017 году уже будут проходить либо по чисто мажоритарной системой, либо по открытым партийным спискам.

«Смешанная система выборов, которая закреплена в недавно принятом законе о выборах народных депутатов и по которой одна половина депутатского корпуса избирается по партийным спискам, а другая - в мажоритарных округах, является лишь полушагом, результатом компромисса», - сказал В.ЛИТВИН.